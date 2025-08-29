Toute l’actu en direct 24h/24
«Un acte absurde» : deux pompiers américains luttant contre un incendie arrêtés par la police de l'immigration

Les agents du Service des douanes et de la protection des frontières des Etats-Unis ont contrôlé l'identité d'une quarantaine de sapeurs-pompiers luttant contre un incendie près de Seattle. © Capture d'écran X
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La police de l'immigration a interpellé ce mercredi deux sapeurs-pompiers impliqués dans la lutte contre un vaste incendie dans le nord-ouest des Etats-Unis, provoquant l'indignation des élus démocrates locaux.

Une opération dénoncée par l'opposition. Depuis deux mois, le Bear Gulch Fire ravage la forêt située proche du lac Cushman, situé dans l'Etat de Washington, à l'ouest de Seattle. Afin de lutter contre l'incendie, qui a déjà ravagé plus de 3.600 hectares, les autorités ont fait appel à des sociétés de sapeurs-pompiers privées.

Et ce jeudi, lors d'une intervention de contrôle de l'identité d'une quarantaine de soldats du feu, le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) a procédé à l'arrestation de «deux personnes» qui «se trouvaient en situation irrégulière», selon un communiqué publié ce jeudi.

«On a risqué notre vie»

«On a risqué notre vie ici pour sauver la population et voilà comment ils nous traitent», a regretté un pompier auprès du quotidien local Seattle Times, sous couvert d'anonymat.

De son côté, l'agence fédérale a assuré que son action était justifiée par la résiliation des contrats passés entre le gouvernement fédérale et les entreprises concernés à la suite d'une enquête criminelle, sans plus de précision, tout en avançant qu'elle «n'a pas entravé les opérations de lutte contre les incendies».

Quoi qu'il en soit, cette intervention a été âprement critiquée par les démocrates de la région jeudi, qui y voient une preuve des excès de l'offensive anti-immigration menée par Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche. Bob Ferguson, le gouverneur démocrate de l'Etat de Washington, s'est dit «profondément préoccupé» sur X, et a demandé à ses services «de recueillir davantage d'informations sur ce qui s'est passé».

 «La politique d'immigration de cette administration est fondamentalement à vomir», Patty Murray, la sénatrice de l'Etat de Washington. «Personne ne devrait considérer que cela était nécessaire.

Ces pompiers ont risqué leur vie pour nous TOUS et Trump les emprisonne». «Il n'y a pas de mots pour décrire cette cruauté», a renchéri sa consœur à la Chambre des représentants, Pramila Jayapal. «C'est absurde et totalement contraire aux intérêts des États-Unis».

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, le 20 janvier dernier, les Etats-Unis mènent une politique anti-immigration très sévère. Le cas d'un Salvadorien, accusé à tort d'être membre d'un gang et expulsé par erreur, est devenu le symbole de ce durcissement de la règlementation américaine.

Etats-UnisImmigration

