Bill Clinton aperçu avec un défibrillateur dans un aéroport suscitant de nouvelles inquiétudes sur sa santé

Deux mois après avoir été vu trébuchant à New York, Bill Clinton, 79 ans, alimente de nouveau les rumeurs sur sa santé : accompagné de sa femme Hillary, il a été aperçu cette semaine quittant les Hamptons avec un sac contenant un défibrillateur portable.

Un ancien président américain sujet à des soucis de santé ? C'est la question que mettent en évidence des photos de Bill Clinton. Ce dernier a en effet été vu en compagnie de son épouse, Hillary, quittant les Hamptons cette semaine avec un sac contenant un défibrillateur portable. Cela intervient deux mois seulement après que l'ancien président, âgé de 79 ans, a été vu trébuchant sur un trottoir de New York, rapporte le New York Post.

Le couple démocrate marié de longue date a ainsi été photographié jeudi alors qu'il embarquait dans un avion privé avec ce qui ressemblait à un sac médical Propaq MD Air, un moniteur de transport et un défibrillateur couramment utilisés en cas d'urgence.

L'ancien président, vêtu d'une veste bleue et d'un chapeau beige, était escorté par son équipe de sécurité. Hillary, l'ancienne secrétaire d'État et candidate à deux reprises à la présidence, portait de son côté un sweat-shirt noir par-dessus sa tenue bleue deux pièces pour le vol.

De graves problèmes de santé depuis plus de vingt ans

Cette apparition a immédiatement ravivé les inquiétudes concernant l'état de santé fragile de l'ancien président, compte tenu de ses antécédents cardiaques.

Bill Clinton seen with defibrillator at Hamptons airport — sparking new concerns over ex-prez’s health https://t.co/s0yVVPce3Spic.twitter.com/wjDNmAeRi5 — New York Post (@nypost) August 29, 2025

Bill Clinton est confronté à de graves problèmes de santé depuis plus de deux décennies, notamment un quadruple pontage coronarien et de multiples hospitalisations. Le démocrate n'a jamais révélé publiquement qu'il avait besoin d'un défibrillateur portable.

Son historique médical est toutefois bien documenté. En 2004, trois ans seulement après avoir quitté la Maison-Blanche, Bill Clinton a par exemple subi un quadruple pontage coronarien d'urgence à l'hôpital presbytérien de Manhattan afin de réparer des artères presque complètement obstruées.