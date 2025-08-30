Toute l’actu en direct 24h/24
Canada : le gouvernement du Québec va présenter à l'automne un projet de loi pour interdire les prières de rue

«La multiplication des prières de rue est un enjeu sérieux et sensible au Québec», a annoncé le ministre de l’Immigration, Jean-François Roberge. [X@QuebecFier]
Par CNEWS
Mise en avant par le Premier ministre du Québec en décembre dernier, l’interdiction des prières de rue dans la province devrait entrer dans les textes de loi avant la fin d’année. Le ministre de l’Immigration Jean-François Roberge vient d'annoncer le dépôt d’un projet de loi en ce sens d’ici à l’automne.

Un nouveau tour de vis en la matière. Alors que l’idée avait été soumise en décembre dernier par le Premier ministre du Québec, François Legault, l’interdiction des prières de rue dans la province devrait entrer dans les textes de loi avant la fin d’année.

«La multiplication des prières de rue est un enjeu sérieux et sensible au Québec. En décembre dernier, notre gouvernement a évoqué son malaise face à ce phénomène de plus en plus présent, surtout à Montréal», a rappelé le ministre de l’Immigration, Jean-François Roberge, dans une déclaration transmise à la presse locale ce jeudi.

«Le premier ministre du Québec m’a donné le mandat de renforcer la laïcité et j’ai la ferme intention de remplir ce mandat avec diligence. Cet automne, nous allons donc déposer un projet de loi pour renforcer la laïcité au Québec, notamment en interdisant les prières de rue», a précisé ce dernier.

Outre cette mesure phare, le projet de loi devrait également étendre l’interdiction du port de signes religieux aux garderies, notamment dans les centres de la petite enfance et les garderies subventionnées, selon La Presse.

Pour rappel, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a déjà pris la décision en mars dernier d’élargir l’interdiction du port de signes religieux à tout le personnel scolaire en contact avec des élèves, comme dans les services de garde.

Le Parti québécois lance un «rÉférendum consultatif»

Le leader du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a mis le feu aux poudres sur cette thématique en annonçant jeudi, via un post sur X, le lancement d’«un référendum consultatif afin de laisser les membres s'exprimer sur le sujet important de la laïcité».

Ce dernier a proposé d’interdire les prières de rue sauf en cas de «rares exceptions» et avec autorisation préalable et d’interdire celles qui «perturbent l’ordre public, bloquent la circulation ou occupent illégalement un espace public».

Il a ajouté que «le principe devrait être que la foi se vit essentiellement en privé et dans les lieux de culte» et que les Québécois «ressentent un malaise devant une expression aussi ostentatoire de la foi dans la sphère publique». Ces prières de rue «ne doivent jamais être spontanées, ni avoir pour but clair de provoquer la société ou d’occuper l’espace public à des fins idéologiques», a conclu Paul St-Pierre Plamondon.

