Droits de douane, guerre en Ukraine... Quels sont les enjeux de l'OCS, le sommet qui réunit la Chine, l'Inde et la Russie ce dimanche ?

Le président chinois Xi Jinping doit recevoir une vingtaine de dirigeants ce dimanche 31 août dans le cadre du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Vladimir Poutine ou encore Narendra Modi sont attendus.

L'un des sommets les plus importants de son histoire. Le 31 août et le 1er septembre, le président chinois Xi Jinping accueillera les dirigeants de plusieurs pays d'Asie centrale et de l'ouest dans le cadre du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS). Créé en 2001, cet événement se veut être une alternative à l'ordre mondial actuellement mené par les Etats-Unis. La Chine, la Russie, l'Inde, l'Iran, le Belarus, le Kazakhstan, le Pakistan, le Kirghizstan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan participeront à la réunion.

Ce rendez-vous se tiendra à Tianjin dans un contexte géopolitique particulier, entre guerre commerciale et conflits territoriaux. Il amène donc parfois à un renforcement des interactions entre certains acteurs. C'est par exemple le cas entre la Chine et l'Inde puisque le Premier ministre indien Narendra Modi n'avait pas mis les pieds chez son voisin depuis 2018 en raison des tensions diplomatiques. Pour rappel, les deux pays se sont affrontés dans le Ladakh en 2020, faisant 20 morts du côté indien et un nombre inconnu du côté chinois.

Beaucoup d'observateurs y voient une volonté de la Chine de se rapprocher de l'Inde après que les Etats-Unis leur ont imposé 50% de droits de douane. Une décision motivée pour dissuader l'Inde d'acheter du pétrole russe.

Pied de nez aux sanctions européennes ?

De son côté, Vladimir Poutine fera aussi le déplacement pour le sommet et pour les commémorations des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale le 3 septembre. Pour lui, ce rendez-vous «va renforcer la capacité de l'OCS à répondre aux défis et aux menaces du monde contemporain et consolider la solidarité à travers l'espace commun», a-t-il déclaré à Chine nouvelle.

Sa visite s'inscrit également dans une collaboration économique. Vendredi déjà, le Kremlin a annoncé qu'un accord sera signé entre la compagnie Gazprom et la China National Petroleum Corporation (CNPC). Une aubaine pour la Russie dont le gaz est sous sanctions américaines depuis 2023.

L'ombre de la guerre en Ukraine

De nombreux alliés de Kiev soupçonnent Pékin de soutenir Moscou contre l'Ukraine. Selon le service diplomatique de l'Union européenne (SEAE), «la Russie ne serait pas en mesure de poursuivre sa guerre d'agression contre l'Ukraine avec la même force» si elle n'avait pas le soutien de la Chine.

De son côté, cette dernière a invoqué la neutralité et accusé les pays occidentaux de prolonger les hostilités en armant l'Ukraine. Le président chinois cité par les médias officiels a décrit mardi les relations avec la Russie comme «les plus stratégiquement importantes existant entre grands pays», dans un monde «troublé et changeant».

Deux jours plus tard, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, revenait sur l'importance de la négociation entre les parties prenantes. «Le dialogue et la négociation sont la seule solution viable à la crise ukrainienne. Nous appelons toutes les parties concernées à respecter le fait que le champ de bataille ne déborde pas», a-t-il indiqué.

Lundi, Vladimir Poutine s'entretiendra avec la Turquie sur le conflit et sur le dossier nucléaire avec l'Iran. Le président russe a besoin «de tous les atouts que présente l'OCS sur la scène mondiale et il a besoin du soutien de la deuxième économie mondiale», la Chine, a déclaré à l'AFP l'expert de l'Asie de l'est Lim Tai Wei. «La Russie voudrait aussi rallier l'Inde à sa cause et les frictions commerciales de l'Inde avec les Etats-Unis offrent cette opportunité», a-t-il ajouté.