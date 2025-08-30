Etats-Unis : une juge fédérale bloque les procédures accélérées d'expulsions de migrants voulues par Donald Trump

Une juge fédérale américaine a bloqué la procédure d'expulsions accélérée de migrants voulue par Donald Trump et son administration. Selon elle, ce plan pourrait amener à des renvois de «manière erronée».

Une décision qui risque de contrarier la Maison-Blanche. Une juge fédérale, Jia Cobb, a bloqué la procédure accélérée d'expulsions de migrants des Etats-Unis sans comparution devant un tribunal. Une décision qui engendre un revers au plan d'expulsions en masse voulu par le président Donald Trump. La procédure dite d'«expulsion accélérée» a été utilisée par l'administration républicaine pour renvoyer rapidement des migrants arrêtés près de la frontière mexicaine s'ils avaient pénétré aux États-Unis au cours des deux semaines précédentes.

Cependant, depuis son entrée en fonction en janvier, l'administration Trump a généralisé l'application de cette procédure à l'ensemble du pays et l'a appliquée à des migrants qui se trouvaient aux États-Unis depuis des périodes pouvant aller jusqu'à deux ans.

La juge fédérale a justifié sa décision en arguant qu'elle pourrait amener des personnes à être expulsées «de manière erronée» hors de toute procédure légale, et notamment sans avoir la possibilité de prouver qu'elles se trouvent aux États-Unis depuis plus de deux ans.

«Contrairement au groupe de personnes visées par l'expulsion accélérée, celles qui sont arrêtées à la frontière peu après l'avoir traversée, la catégorie de personnes que le gouvernement cible désormais avec l'expulsion accélérée est entrée dans notre pays depuis bien longtemps», a expliqué Jia Cobb.

«En défendant cette procédure expéditive, le gouvernement avance un argument réellement stupéfiant : ceux qui sont entrés illégalement dans le pays n'ont droit à aucune procédure au titre du Cinquième amendement (de la Constitution) et ne pourraient compter que sur une éventuelle mesure de grâce du Congrès», a-t-elle ajouté. «Si cela était vrai, non seulement les étrangers, mais tout le monde, serait en danger». Le Cinquième amendement de la Constitution vise à protéger les individus de tout abus d'autorité du gouvernement dans une procédure juridique.

une juge nommée par Joe biden

La juge a précisé que le tribunal ne mettait pas «en doute la constitutionnalité de la loi sur les expulsions accélérées, ni son application à la frontière». Jia Cobb a également invoqué un article de la Constitution qui garantit que «nul ne sera expulsé des États-Unis sans possibilité, à un moment donné, d'être entendu».

La décision de la juge Cobb, qui avait été nommée par l'ancien président démocrate Joe Biden, intervient dans le cadre d'une affaire prise en charge par «Make The Road New York», un groupe de défense des droits des migrants.

L'un des grands thèmes de campagne de Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche avait été la promesse d'expulsion de millions de migrants sans papiers. Mais son programme de renvois massifs a été entravé par de nombreuses décisions judiciaires, notamment au motif que les personnes ciblées devraient pouvoir faire valoir leur droit à une procédure régulière.