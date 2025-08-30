Guerre en Ukraine : au moins un mort et 22 blessés, dont trois enfants, après des bombardements russes sur Zaporijia

La Russie a lancé une attaque aérienne d'ampleur contre des régions ukrainiennes dans la nuit de vendredi à samedi, faisant un mort et une vingtaine de blessés à Zaporijia, selon les autorités locales.

La Russie accentue sa pression militaire en Ukraine. Alors que des négociations entre le président russe et son homologue ukrainien avancent péniblement pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine, Moscou a intensifié ses frappes aériennes ces dernières semaines.

Les forces russes ont lancé une nouvelle offensive de ce type contre des régions ukrainiennes dans la nuit de vendredi à samedi, faisant un mort et une vingtaine de blessés à Zaporijia (sud), selon une annonce faite par les services de secours locaux sur Telegram. Cette source a précisé que l’attaque a blessé trois mineurs âgés de 9 à 16 ans qui ont dû être hospitalisés.

Des photos, partagées par les autorités ukrainiennes, montrent des bâtiments en ruines et des pompiers tentant d'éteindre un incendie. Des dizaines d'immeubles et maisons se sont retrouvés sans électricité ni gaz en raison des frappes, selon le gouverneur régional Ivan Fedorov.

L'armée russe a lancé contre l'Ukraine 582 drones et missiles dans la nuit, a affirmé l'armée de l'air ukrainienne, disant en avoir abattu la majorité. Au total, 14 régions ont été affectées par cette offensive, selon le président Volodymyr Zelensky. Des attaques ont provoqué des incendies dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est), selon son gouverneur Serguiï Lyssak.

Une attaque aérienne a fait 25 morts à Kiev mercredi

L'Ukraine avait été endeuillée par une attaque de grande ampleur dans la nuit de mercredi à jeudi, qui avait fait au moins 25 morts dont des enfants à Kiev, la capitale. Celle-ci a été dénoncée par les partenaires occidentaux de Kiev, de Washington à Bruxelles, Londres accusant par exemple Poutine de «saboter les espoirs de paix».

Volodymyr Zelensky a affirmé samedi que la Russie, en frappant encore l'Ukraine, montrait «son mépris total pour les paroles» des alliés. «Nous comptons sur des actions concrètes», a-t-il dit, appelant les Etats-Unis et l'Europe à réagir.

Volodymyr Zelensky réclame des sanctions économiques plus efficaces contre la Russie afin d'affaiblir son économie. «Cette guerre ne s'arrêtera pas avec de simples déclarations politiques», a précisé le chef d’État ukrainien.

Ces nouveaux bombardements interviennent alors que les efforts diplomatiques pour régler le conflit qui fait rage depuis trois ans et demi s'enlisent, deux semaines après un sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska. L'Ukraine accuse la Russie de jouer la montre, et de faire mine de vouloir négocier pour mieux préparer de nouvelles attaques.

L'armée russe contrôle actuellement environ 20% du territoire ukrainien et a l'avantage sur le front. Le Kremlin a lui indiqué jeudi que la Russie restait «intéressée» par les négociations de paix avec l'Ukraine mais qu'elle continuerait de mener des frappes dans le pays tant que ses «objectifs» ne seraient pas atteints.

Moscou exige que l'Ukraine se retire de certains territoires qu'elle continue de contrôler partiellement, notamment de la région de Donetsk, en tant que condition préalable à l'arrêt des hostilités. Kiev rejette cette idée.