Les rebelles Houthis au Yémen annoncent la mort de leur premier ministre dans des raids israéliens

Les Houthis ont annoncé la mort de leur Premier ministre Ahmad Ghaleb al-Rahwi ainsi que plusieurs de ses alliés dans des frappes israéliennes sur Sanaa (Yémen). Il s'agit du plus haut responsable connu tué depuis le début de la guerre à Gaza.

Sanaa, théâtre d’une nouvelle offensive. Les rebelles Houthis ont annoncé samedi la mort de leur Premier ministre dans des frappes israéliennes sur la capitale yéménite, marquant la perte du plus haut responsable connu tué dans de tels raids depuis le début de la guerre à Gaza. Plusieurs ministres auraient également été touchés dans cette attaque, selon un communiqué des Houthis.

«Nous annonçons le martyre du combattant Ahmad Ghaleb al-Rahwi, le chef du gouvernement, avec plusieurs de ses ministres dans l'agression menée jeudi par l'ennemi israélien alors qu'ils étaient en réunion à Sanaa», a indiqué le texte publié par la chaîne Al-Massirah. «Plusieurs de leurs collègues ont été blessés, certains grièvement», souligne le communiqué.

Une riposte dans le cadre du conflit yéménite

Israël mène depuis plusieurs mois des frappes contre des cibles des Houthis au Yémen, en réaction aux tirs de missiles et de drones des rebelles contre son territoire, la plupart interceptés par l'armée. Soutenus par l'Iran, les Houthis affirment lancer ces attaques en «solidarité» avec les Palestiniens de la bande de Gaza, touchés par la guerre déclenchée par une offensive du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre 2023.

Dans un communiqué distinct, les Houthis ont officialisé la nomination de Mohammed Ahmad Mouftah en tant que «Premier ministre par intérim» pour succéder à Ahmad Ghaleb al-Rahwi, qui avait été nommé en août 2024. L'armée israélienne avait de son côté indiqué avoir bombardé une «cible militaire» dans la capitale yéménite, alors que les Houthis n’avaient précisé que des frappes sur Sanaa sans détailler les cibles.

Les rebelles contrôlent de vastes portions territoriales du Yémen depuis 2014, dont la capitale Sanaa, où ils ont installé leurs institutions politiques. Le gouvernement reconnu internationalement est basé à Aden, dans le sud du pays. Mercredi, les Houthis ont revendiqué un tir de missile sur Israël, intercepté selon l’armée israélienne, quelques jours après des raids israéliens sur le palais présidentiel et un site de stockage de carburant à Sanaa, qui avaient fait dix morts selon les insurgés. Les rebelles ont promis de venger la mort de leur «Premier ministre».