Rentrée scolaire 2025 : quand les écoliers des autres pays de l'UE reprennent-ils les cours ?

Les élèves français vont reprendre le chemin de l'école ce lundi 1er septembre. S'il en est de même pour la plupart des petits européens, certains ont déjà repris le travail, tandis que d'autres sont toujours en vacances. Tour d'horizon.

Une rentrée en ordre dispersé. Ce lundi 1er septembre marque le début de l'année scolaire 2025-2026 pour les écoliers français. Mais certains petits européens sont déjà sur les bancs de l'école depuis bien longtemps.

En Finlande, les cours ont ainsi repris dès le 7 août dernier. Au Danemark et dans certains Länder allemands, comme la Saxe, c'est le cas depuis le 14 août. Pour les autres, la rentrée va s'échelonner jusqu'au 16 septembre, comme c'est le cas en Bavière.

Le 1er septembre, date commune à 12 pays

Aux Pays-Bas, le retour à l'école s'effectue également de manière différenciée entre le 18 août et le 1er septembre. En Suède, cela se passe le 25 août, tout comme pour la Wallonie et la région de Bruxelles en Belgique. En Flandre, la rentrée a lieu le 1er septembre.

Cette date est d'ailleurs commune à de nombreux pays de l'Union européenne : c'est le cas pour la France, donc, mais l'Autriche, la Croatie, l'Estonie, la Hongrie, l'Irlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie.

Certains ont encore un mois de vacances

À l'inverse, dans certains pays de l'Union européenne, les écoliers ont encore le droit à quelques jours de vacances. En Italie, la rentrée aura lieu entre le 5 et le 16 septembre prochain. C'est encore un petit peu plus tard pour les élèves chypriotes et roumains (8 septembre).

En Espagne, chaque communauté autonome détermine la date de la reprise de l'école, qui aura lieu entre le 9 et le 16 septembre. En Grèce, cela sera le 11 septembre et au Luxembourg, le 15 septembre.

Une journée plus tard, le 16 septembre, ce seront les jeunes portugais et bulgares qui reprendront le chemin de l'école. Mais ce ne seront pas les derniers, puisque la rentrée la plus tardive de l'Union européenne aura lieu à Malte, le 25 septembre prochain.

Le tout, en sachant que les élèves y sont partis en vacances le 27 juin dernier, une semaine avant les écoliers de l'Hexagone.