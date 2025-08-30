Thaïlande : pourquoi la Première ministre du pays a-t-elle été démise de ses fonctions vendredi ?

Nommée Première ministre de la Thaïlande en août dernier, Paetongtarn Shinawatra a été destituée de son poste par la Cour constitutionnelle du pays ce vendredi pour avoir «enfreint les lois éthiques dans sa gestion d’un conflit frontalier avec le Cambodge».

La destitution prononcée vendredi concerne l’ensemble des membres du gouvernement. Un peu plus d’un an après sa nomination comme Première ministre de la Thaïlande, Paetongtarn Shinawatra a été démise de ses fonctions ce vendredi par la Cour constitutionnelle thaïlandaise pour avoir «enfreint les lois éthiques dans sa gestion d’un conflit frontalier avec le Cambodge».

La femme de 39 ans a été reconnue coupable d’avoir «manqué à ses devoirs en ne défendant pas correctement le pays lors d’un appel téléphonique, le 15 juin, avec le président du Sénat cambodgien, Hun Sen, pour discuter des tensions concernant le territoire revendiqué par les deux nations», selon le quotidien thaïlandais Khaosod.

Lors de l’entretien qui a fuité publiquement trois jours après les faits, la Première ministre a flatté Hun Sen, l’homme fort du Cambodge, avec qui la Thaïlande est en conflit pour des questions frontalières. Elle a notamment appelé son interlocuteur «tonton» lors de la discussion avant de «critiquer un haut commandant militaire thaïlandais responsable de la sécurité des frontières», selon le journal local.

Des accusations de trahison

Les tensions entre le Cambodge et la Thaïlande se sont intensifiées ces dernières semaines, au point de faire des dizaines de morts et plus de 260 000 personnes à fuir leur domicile lors d’affrontements à la frontière entre le 25 et le 28 juillet dernier.

Suspendue de ses fonctions le 1er juillet dernier après la fuite de l’enregistrement, Paetongtarn Shinawatra a affirmé pour sa défense qu’elle s’était montré conciliante avec le leader du Cambodge afin d’éviter que la situation ne s’envenime. Cette déclaration n’a pas convaincu les observateurs et a même «provoqué un tollé public en Thaïlande, certains sénateurs l’accusant de trahison», d’après Al-Jazeera.

Paetongtarn Shinawatra est le cinquième Premier ministre depuis 2008 à être démis de ses fonctions par les juges suprêmes thaïlandais.

Outre ce verdict rendu vendredi, le père de Paetongtarn Shinawatra et ancien Premier ministre, Thaksin Shinawatra, a été acquitté la semaine dernière dans une affaire de crime. Ce dernier, renversé par un putsch en 2006, a ainsi échappé à une peine de prison, bien qu’un autre tribunal ait pour mission de juger son cas dans les prochaines semaines.