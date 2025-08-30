«Un crime motivé par la haine» : une femme juive blessée à l'arme blanche dans un supermarché au Canada

Une femme juive de 70 ans a été blessée à l'arme blanche dans un supermarché d’Ottawa (Canada). Alors que l'assaillant a été arrêté, cette nouvelle agression ravive les inquiétudes sur la montée de l'antisémitisme.

L'effroi en plein cœur d'un supermarché. Une Canadienne de confession juive a été violemment agressée mercredi alors qu'elle faisait les courses dans un magasin d'Ottawa, connu pour disposer d'un important rayon casher. Accompagnée d'une amie, la septuagénaire a été blessée à l'arme blanche par un inconnu, a annoncé la police canadienne.

Blessée, elle a été transportée à l'hôpital pour être soignée et a pu sortir dans la journée. Appréhendé sur les lieux de l'agression, le suspect est âgé de 71 ans. Il a été inculpé pour «voies de fait graves». Pour l'heure, la police a expliqué qu'après une «enquête approfondie, cet incident était considéré comme un crime motivé par la haine», mais aucun mobile précis n'a été évoqué à ce jour.

Vives réactions de la classe politique

Quelques heures après l'agression, le Premier ministre canadien, Mark Carney a déploré sur X une attaque «profondément troublante», ajoutant à l'adresse de la communauté juive: «Vous n'êtes pas seuls». «En toute solidarité, nous dénonçons la haine et les menaces à votre sécurité, et nous allons combattre l'antisémitisme là où il se manifeste», a-t-il ajouté.

Le maire de la ville, Mark Sutcliffe, sommé de réagir, a reconnu que cette attaque avait «causé une grande détresse au sein de la communauté juive» locale et a annoncé que la sécurité va être renforcée avec davantage de patrouilles de police dans certains quartiers.

Depuis le 7 octobre 2023, date des attaques sans précédent du Hamas contre Israël et du déclenchement de la guerre à Gaza, le nombre d'actes antisémites est en forte hausse au Canada. Des synagogues et des écoles juives ont été ciblées par des cocktails Molotov, notamment à Montréal.

Selon les chiffres officiels, en 2024, les délits racistes et antisémites ont augmenté pour la sixième année consécutive, atteignant 4.882 cas, soit une hausse d'environ 1% par rapport à 2023.