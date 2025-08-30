Voici les 10 pays où manger un McDo coûte le plus cher

Les restaurants McDonald's sont implantés dans une grande partie du globe. Mais les prix des menus ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Voici ceux où manger un McDo coûte le plus cher.

Une question d'argent. Depuis la création de son premier restaurant en 1937, l'enseigne McDonald's a connu une folle expansion à travers le monde. La franchise compte aujourd'hui plus de 40.000 restaurants dans plus de 100 pays différents.

Mais si vous souhaitez faire une pause gourmande, le prix d'un menu McDo ne sera pas le même en France, aux Etats-Unis ou en Suisse. Alors dans quel pays du monde l'achat d'un menu McDo avec un burger, des frites et une boisson vous reviendra le plus cher ? Voici un classement établi par le rapport 2025 de la Deutsche Bank «Mapping the World's Prices».

France : 11,90 euros

La France est le 10e pays au monde où votre McDo vous reviendra le plus cher avec un menu à 11,90 euros. Le rapport «Mapping the World's Prices» nous apprend également qu'en 2012, le même menu ne coûtait que 7,70 soit une augmentation de 4,20 euros du prix d'un McDo en France en 13 ans.

Allemagne : 11,90 Euros

Comme dans d'autres pays européens, la moyenne de prix d'un menu McDo revient à 11,90 euros en Allemagne, soit le même prix qu'en France, qu'en Italie et qu'en Espagne.

norvège : 12,80 euros

La Norvège ne fait pas partie de cette liste de pays européens avec des prix similaires puisque si vous vous promenez du côté d'Oslo, votre menu McDo vous coûtera 12,80 euros environ.

etats-unis : 12,80 euros

L'enseigne américaine propose une politique différente au niveau des prix dans chaque ville des Etats-Unis. Ainsi, un menu McDo à Boston vous reviendra à moins de 10 euros tandis que du côté de San-Francisco, il vous faudra débourser 12,80 euros.

belgique : 12,80 euros

Nos amis belges sont logés à la même enseigne que les Américains et les Norvégiens avec un menu McDo en moyenne à 12,80 euros.

luxembourg : 12,80 euros

Au Luxembourg, vous devrez également débourser 12,80 euros pour votre menu McDo.

pays-bas : 13,20 euros

Au Pays-Bas, la frontière des 13 euros est dépassée puisque votre menu avec un burger, des frites et une boisson revient en moyenne à 13,20 euros.

danemark : 13,30 euros

En troisième position, nous retrouvons le Danemark avec un menu McDo qui coûte en moyenne 13,30 euros du côté de Copenhague.

israël : 14,40 euros

En Israël, le prix d'un menu McDo est en moyenne de 14,40 euros.

suisse : 17,90 euros

Enfin sur la première marche du podium, nous retrouvons la Suisse. Le pays est reconnu pour son niveau de vie extrêmement élevé, c'est pourquoi vous devrez débourser la somme de 17,90 euros pour votre menu à Zurich.