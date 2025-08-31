Toute l’actu en direct 24h/24
Belgique : une personne se noie dans un étang non loin de l'Atomium de Bruxelles

L'étang où s'est déroulé l'incident est situé à proximité de l'Atomium. [ERIC LALMAND / Belga / AFP]
Une personne est décédée, vendredi 29 août, après s'être noyée dans un étang de Bruxelles (Belgique), situé à proximité de l'Atomium.

Des tentatives de réanimation vaines. À Bruxelles, une personne s'est noyée vendredi dans un étang proche du boulevard du Centenaire, et situé à proximité de l'Atomium, célèbre monument de la capitale belge construit pour l'exposition universelle de 1958.

«Nos équipes ont été appelées vers 21h05 pour un noyé dans un étang près de l’Atomium. La visibilité était quasi nulle et l’eau avait une profondeur de deux à trois mètres. Nos plongeurs et notre bateau équipé d’un sonar ont fouillé l’étang pendant une heure avant de pouvoir localiser la personne et la sortir de l’eau», a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers, à nos confrères de 7sur7.be.

Après cette mission de localisation et d'extraction de l'eau, les secours présents sur les lieux ont tenté de réanimer l'individu sur place, puis dans un hôpital à l'aide d'un dispositif mécanique de massage cardiaque, en vain.

Pour l'heure, les circonstances de ce drame restent inconnues.

