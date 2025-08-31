Groenland : tout savoir sur la visite de Jean-Noël Barrot dans le territoire danois convoité par Donald Trump

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot est arrivé samedi à Nuuk, la capitale du Groenland, pour exprimer «la solidarité» de la France au peuple groenlandais, dont les terres sont convoitées par les Etats-Unis.

Une rencontre diplomatique et géostratégique de la plus haute importance. Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, est arrivé samedi soir à Nuuk, la capitale du Groenland, pour exprimer «la solidarité» de la France au peuple groenlandais, dont les terres sont convoitées par les Etats-Unis.

Cette visite intervient trois jours après la révélation par la télévision danoise qu'au moins trois Américains, liés au président Donald Trump, ont mené des opérations d'influence au Groenland. Le Danemark a aussitôt convoqué le chargé d'affaires américain pour obtenir des explications.

Jean-Noël Barrot a été invité au Groenland jusqu'à dimanche par son homologue groenlandaise, Vivian Motzfeldt.

🇬🇱 La France se tient aux côtés du Groenland.



Merci à Vivian Motzfeldt pour cette invitation qui va nous permettre de renforcer notre coopération et l’amitié qui nous lie. pic.twitter.com/vwgHb28q5m — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) August 30, 2025

«Ce déplacement permettra de souligner la profondeur de nos liens d'amitié bilatéraux et de témoigner de la solidarité de la France à l'égard du Danemark, du Groenland et du peuple groenlandais, face aux défis actuels», a affirmé le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué.

«Une forme d’agressivité nouvelle dans la région»

Dans le port de Nuuk, Jean-Noël Barrot a visité samedi un navire militaire français, le BSAM Garonne.

«La navigation en zone arctique est particulière. Cela nécessite de l'entraînement et notre présence ici nous permet aussi de nous habituer à opérer dans cette région arctique», a commenté le commandant du bateau Gwenaël Gourgues.

«Ce sont des régions qui sont lointaines certes, mais qui sont aujourd'hui gagnées par une forme de conflictualité, une forme d'agressivité nouvelle, c'est la raison pour laquelle la France, grande puissance maritime, est présente aujourd'hui», a expliqué le ministre en marge de cette visite.

Un entretien avec le Premier ministre dimanche

Jean-Noël Barrot va s’entretenir dimanche avec le Premier ministre groenlandais, Jens-Frederik Nielsen, avant de donner une conférence de presse.

Emmanuel Macron s'était rendu à la mi-juin au Groenland pour exprimer la solidarité européenne à son peuple. Il avait critiqué la volonté de Donald Trump d'annexer l'île arctique.

Après son élection, le président américain avait expliqué avoir «besoin» du Groenland, notamment pour la sécurité des Etats-Unis, répétant à plusieurs reprises son souhait de s'en emparer.

Le Groenland, soutenu par sa puissance de tutelle, a rétorqué ne pas être à vendre et décider seul de son avenir.