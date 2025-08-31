Objets fabriqués par des personnes âgées en difficulté : attention à cette arnaque dont les vidéos deviennent virales sur les réseaux sociaux

Depuis le début de l'année, une nouvelle arnaque est en train d’émerger sur les réseaux sociaux, plus particulièrement TikTok. Des sites de dropshipping créent des vidéos avec des personnes âgées, ayant supposément besoin d’argent ou de soutien, dans le but d’attendrir une certaine clientèle.

Une arnaque qui a pour but de jouer sur nos sentiments. Depuis le début de l’année, elle a pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, où des sites de dropshipping ont commencé à faire la promotion de produits en mettant en scène des personnes âgées se disant en difficulté financière. Souvent, l’empathie a été le premier sentiment qui a touché les internautes qui ont pu se faire tromper par l’arnaque. Sauf que ces vidéos sont factices.

Le dernier exemple en date qui a eu un certain retentissement sur les réseaux est une vidéo mettant en scène un homme d’un certain âge avec le texte suivant : «Pitié... Restez 10 secondes pour sauver ma ferme de la fermeture... A cause de la crise, je n'ai plus les moyens pour garder ma ferme ouverte... Alors, j'ai décidé de faire des pantoufles d'animaux pour sauver la ferme», peut-on lire en description de la vidéo.

Un storytelling qui fonctionne

Une vidéo de 18 secondes, mais une recette qui fonctionne puisque 665.000 personnes ont aimé le post et 3 millions ont regardé la vidéo. Des résultats impressionnants alors que la vidéo a été postée le 18 août dernier. Selon l’AFP, des comptes comme «ferme.cocoon», «cowmfy», «wooffooty» ou encore «pawly.officiel» ont réussi à récolter des millions de likes.

À chacune des vidéos, le storytelling est toujours le même : une personne âgée touchée par un «commentaire» désagréable d’internautes, des images attendrissantes d’animaux, des scènes factices de création d’un produit puis un lien menant vers un site pratiquant le dropshipping.

En utilisant Google Lens, il a été assez facile de retrouver la publication originale d’où proviennent les images. La vidéo d’une grand-mère traduite en une dizaine de langues pour vendre des produits, qui sont essentiellement de la contrefaçon, est à la base une vidéo où la personne en question ne veut pas que sa petite-fille quitte le domicile familial.

Pour rappel, le dropshipping permet à des intermédiaires, des vendeurs et certains influenceurs peu scrupuleux de mettre en avant une marchandise qu’ils peuvent vendre au prix qu’ils fixent.

Pour la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ce type de pratique est défini «sur un schéma où le professionnel, qui s'occupe de la commercialisation et de la vente de produits, délègue totalement à son fournisseur, souvent installé dans des pays à très bas coûts de production, la gestion des stocks et la livraison des produits au consommateur».