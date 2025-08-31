Retour de l'Orient Express : tarifs, trois étoiles Michelin... Le train le plus luxueux du monde est sur les rails et il est plus inaccessible que jamais

Le mythique Orient Express renaît en version italienne avec La Dolce Vita, un train ultra-luxe aux décors des années 1960, des menus signés par le chef triplement étoilé Heinz Beck, et des itinéraires exclusifs. Ses tarifs vertigineux réservent ce voyage à une clientèle très confidentielle.

La Dolce Vita Orient Express, fruit d’une collaboration entre le groupe Accor, le spécialiste du luxe italien Arsenale, et les Chemins de fer italiens, doit incarner une réinvention du mythique train, rénové dans une version italienne.

Lancé en avril 2025, cet Orient-Express se distingue par la restauration raffinée de voitures des années 1960, sublimées par le studio Dimorestudio, avec une surface de 9 voitures au total, selon The Financial Times. Les cabines allient lignes rétro et équipements modernes, renforçant ce sentiment de voyager dans une bulle hors du temps.

À bord, l'expérience est pensée comme une ode à la Dolce Vita, comme le dévoile The Guardian. Chaque itinéraire combine la sophistication d’un cadre luxueux à une gastronomie de haut vol, imaginée par le chef allemand triplement étoilé par le guide Michelin Heinz Beck, déjà aux commandes de La Pergola à Rome.

Une expérience hors du commun

Les passagers dégustent ainsi des mets d’exception, servis dans un décor raffiné inspiré des années 1960, avant de profiter d’escales soigneusement choisies dans des lieux emblématiques : les gorges sauvages de Sicile, des villages médiévaux hors des circuits touristiques ou encore les vignobles de Toscane et du Piémont. Ces haltes sont pensées comme autant d’expériences immersives, permettant aux voyageurs de découvrir une Italie authentique et intime, loin de l’agitation des grandes villes.

Le confort ne s’arrête pas à la gastronomie et aux excursions. Condé Nast Traveler décrit un service d’exception, digne des plus grands palaces : conciergerie dédiée, concerts de musique live dans le wagon-bar, cocktails élaborés par des mixologues réputés et une attention permanente aux moindres détails.

Des tarifs indécents

L’exclusivité a un prix. Les courts séjours débutent à 3.060 € par personne (deux jours, une nuit), tandis que les escapades les plus longues, notamment de Sicile à Rome, dépassent les 11.000 €. D’autres estimations valident ce positionnement tarifaire : les voyages de deux jours sont proposés à partir de 3.500 €, et les trois jours à partir de 7.000 €.

Pour Business Insider, ce train s’adresse clairement à une clientèle en quête d'expériences rares plus que d’objets de luxe. Cela témoigne l’essor du «slow luxury travel» pour ces passagers.