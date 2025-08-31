«Si c’est invivable pour vous, dégagez !» : les propos polémiques d'une élue belge de Molenbeek sur le port du voile suscitent un tollé

Le conseil communal de Molenbeek-Saint-Jean (Belgique) a été secoué mercredi dernier par une intervention musclée de l’échevine Saliha Raïss (Vooruit). Elle a accusé le parti de droite du Mouvement réformateur (MR) de laisser passer des commentaires racistes sur les réseaux sociaux, en particulier à l’encontre de femmes portant le voile.

Une intervention polémique. Le conseil communal de Molenbeek-Saint-Jean, en Belgique, a été marqué mercredi soir par un échange particulièrement tendu, déclenché par une intervention de l’échevine Saliha Raïss (Vooruit).

Celle-ci, qui occupe la fonction équivalente à celle d'adjoint au maire, a vivement critiqué certains contenus publiés sur les réseaux sociaux du parti du Mouvement réformateur (MR) local, dénonçant des commentaires à caractère raciste, notamment envers des femmes portant le voile.

«C’est du racisme que vous cautionnez et banalisez», a-t-elle accusé, s’adressant directement aux élus libéraux, leur reprochant leur inaction face à ces messages. Selon elle, le fait de ne pas modérer ce type de propos équivaut à une forme de complicité.

Des accusations rejetées par l'opposition

Le conseiller communal Didier Millis (MR) a immédiatement rejeté ces accusations. «Je n’ai pas de leçon à recevoir après trente ans dans l’enseignement. S’il y a bien quelque chose que je ne supporte pas, c’est le racisme», a-t-il déclaré, tout en concédant que certains commentaires n’avaient pas été modérés dans les temps.

Lors de son intervention, Saliha Raïss a également tenu des propos qui ont enflammé les débats. «Si à Molenbeek c’est invivable, changez de bord, allez ailleurs, dégagez !», a-t-elle aussi lancé lors de sa prise de parole.

Une déclaration qui a suscité une vive réaction de la part de l’opposition, qui y voit un appel au rejet de la critique.

Accusée de vouloir «imposer une nouvelle norme culturelle»

À l’échelle nationale, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, n’a pas tardé à réagir. Dans un message publié sur le réseau social X (ex-Twitter), il s’est dit préoccupé par ces propos, accusant l’échevine de vouloir «imposer une nouvelle norme culturelle».

🤯 Voilà la notion de vivre ensemble selon la gauche…

🌹 Cette dame c’est Saliha Raiss, élue sur une liste PS Vooruit, échevine à #Molenbeek.

🗣️ Et elle explique, avec ce rire forcé, nerveux et arrogant que si vous êtes en faveur l’interdiction des signes convictionnels dans… pic.twitter.com/qALMS9E1GD — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) August 30, 2025

Il a par ailleurs dénoncé «une négation de la neutralité de l’État» et a appelé à mettre fin à ce qu’il considère comme du «communautarisme».

Malgré les critiques, Saliha Raïss a défendu sa position. Pour elle, les responsables politiques doivent assumer le contenu diffusé sur leurs canaux. «Ne pas aimer sa commune et la dénigrer publiquement, ça ne fait pas partie de nos valeurs», a-t-elle martelé, appelant à protéger l’image de Molenbeek face aux discours de haine.