Un père de famille qui avait disparu depuis trois ans avec ses enfants aurait été repéré grâce à une caméra de vidéosurveillance

La police néo-zélandaise a diffusé de nouvelles images montrant Tom Phillips et l’un de ses enfants lors d’un cambriolage. Porté disparu depuis 2021 avec ses trois enfants après avoir perdu leur garde, il est recherché dans tout le pays. Son sort et celui des enfants restent incertains.

Une réapparition mystérieuse. La police néo-zélandaise a rendu publiques de récentes images de vidéosurveillance qui sembleraient montrer Tom Phillips, un homme disparu depuis plus de trois ans avec ses trois enfants, selon la BBC.

La séquence, filmée en pleine nuit, dévoile deux personnes, identifiées par les enquêteurs comme étant Tom Phillips et l’un de ses enfants, en train de pénétrer illégalement dans un commerce avant de repartir à bord d’un quad.

Lors d’une conférence de presse vendredi, l'enquêteur Andy Saunders a précisé que le duo avait dérobé des articles d’épicerie. Selon la police, l’incident s’est produit mercredi vers 2h du matin à Piopio, une petite localité du nord de la Nouvelle-Zélande. Tom Phillips aurait déjà visé le même magasin sans succès en novembre 2023.

Une famille disparue

Tom Phillips s’était enfui dans la nature avec ses enfants Ember, Maverick et Jayda en décembre 2021, peu après avoir perdu leur garde légale. Depuis, une vaste recherche nationale est menée pour les retrouver. En octobre dernier, un groupe d’adolescents avait filmé par hasard la famille en randonnée, première apparition publique depuis leur disparition.

Les enfants, selon la police, n’auraient eu aucun contact extérieur et n’auraient pas reçu d’éducation depuis plusieurs années.

De multiples chefs d'accusation

Tom Phillips est sous le coup de plusieurs chefs d’accusation, notamment vol aggravé, violences aggravées et possession illégale d’armes à feu. Un appel à témoins a de nouveau été lancé, la police espérant que les nouvelles images suscitent des signalements.

L’an dernier, une récompense avait été proposée pour toute information menant au retour des enfants, sans succès. Son ancienne compagne, avait affirmé en 2024 auprès du New Zealand Herald que Tom Phillips est un criminel qui utilise ses enfants comme «des pions dans son jeu».

La famille de Tom Phillips continue de l’implorer de revenir. Sa mère a confié dans une lettre adressée aux médias locaux : «Tom, je suis vraiment triste que tu aies pensé devoir faire cela, sans prendre en compte combien nous t’aimons et pouvions te soutenir. Ça me fait mal à chaque fois que je vois des photos de toi et des enfants».