Autriche : un randonneur tué lors d'une attaque de vaches

Un randonneur de 85 ans, originaire de Vienne, a trouvé la mort après avoir été chargé par un troupeau de vaches. Son épouse de 82 ans a également été blessée lors de l'attaque.

Un accident tragique. Un randonneur viennois, âgé de 85 ans, est mort dimanche après-midi dans les Alpes en Autriche après l'attaque d'un troupeau de vaches, au cours de laquelle son épouse de 82 ans a été blessée, a indiqué ce lundi 1er septembre la police autrichienne.

«Le troupeau de six vaches et de trois veaux voulait attaquer leur chien», qu'ils tenaient en laisse selon des premiers témoignages, «et il a piétiné ses propriétaires», a indiqué le porte-parole de la police Markus Lamb à l'AFP.

Les jours de sa femme ne sont pas en danger

D'autres randonneurs et des personnes travaillant dans un refuge à proximité ont porté secours aux victimes, prodiguant les premiers soins puis appelant les services d'urgence, selon un communiqué de la police.

Le couple a été évacué par hélicoptère depuis le chemin forestier qui mène au refuge, à Ramsau am Dachstein, dans la région de Styrie (sud-est). «L'homme de 85 ans est décédé peu avant d'avoir pu être opéré» à l'hôpital de Salzbourg, a précisé Markus Lamb.

Une autopsie a été ordonnée pour déterminer si les blessures subies sont à l'origine de sa mort. Les jours de sa femme ne sont pas en danger et le chien a été remis à des proches du couple de retraités.

Les bovins provenaient d'un troupeau de Murbodner, une race domestique autrichienne en voie d'extinction.

Un précédent cas en 2024

L'année dernière, une randonneuse accompagnée de deux chiens avait déjà été tuée dans des circonstances similaires en Autriche. D'autres incidents ont eu lieu en 2017 et 2014.

Après l'attaque mortelle de 2014, le gouvernement autrichien avait publié «un guide de conduite» pour les randonneurs, qui sont appelés à demeurer éloignés des troupeaux en alpage et à tenir leurs chiens en laisse, mais à les détacher en cas d'attaque.