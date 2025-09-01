Crise climatique : le Japon et la Corée du Sud ont connu leur été le plus chaud jamais enregistré

En Asie de l'Est, l'été a été particulièrement chaud. Le Japon et la Corée du Sud ont connu des températures records en cet été 2025.

Un mercure au sommet révélateur d'un climat déréglé. Température maximale historique à Tokyo, plus longue canicule de l'histoire du Japon, température moyenne estivale la plus haute depuis le début des enregistrements météorologiques en 1973, l'été 2025 a été suffoquant en Asie de l'Est.

A l'image de l'ensemble de la planète, la région a été en proie à une canicule prononcée lors de ces mois de juillet et août. L'Agence météorologique japonaise (JMA) indique ainsi ce lundi 1er septembre qu'entre juin et août, la température moyenne «a été supérieure de 2,36 °C à la valeur moyenne de référence, ce qui en fait l'été le plus chaud depuis le début des relevés en 1898».

En Corée du Sud, la température moyenne était de 25,7 °C, soit «la plus élevée depuis le début de la collecte des données en 1973», comme l'a expliqué l'Administration météorologique coréenne.

41,8 °C au Japon

A Tokyo, au coeur du mois d'août, le pays a fait face à une vague de chaleur sans précédent : pendant dix jours consécutifs, le mercure n'est pas descendu sous les 35 °C.

Une «première depuis le début des relevés» en 1875, a précisé la JMA. Cette première historique a même été ponctuée d'un record absolu de chaleur de 41,8 °C à Isesaki, dans la région de la capitale.

Ces températures particulièrement élevées n'ont pas été sans conséquences : toujours au Japon, on a compté 84.521 hospitalisations entre le 1er mai et le 24 août, à cause de cette vague de chaleur, selon l'Agence de gestion des incendies et des catastrophes.

Un état de catastrophe nationale décrété en Corée du Sud

Le paysage naturel du pays a également été largement impacté par cette évolution climatique. Les célèbres cerisiers japonais, qui attirent chaque année de nombreux touristes, anticipent chaque année leur floraison, en raison des températures plus chaudes.

Certains ne fleurissent même pas totalement, les hivers n'étant pas assez froids pour déclencher la floraison.

De même, l'emblématique calotte neigeuse du mont Fuji tarde un petit peu plus chaque année à apparaître. Elle n'a pu être observée que début novembre, contre début octobre en moyenne.

En Corée du Sud, la sècheresse s'est notamment concentrée dans la région de Gangneung, dans le nord-ouest du pays. Un état de catastrophe nationale a même été décrété dans cette zone urbaine de 200.000 habitants après des semaines sans pluie, tandis que les autorités ont imposé des restrictions drastiques à l'utilisation de l'eau par les particuliers.