Royaume-Uni : les universités britanniques accueillent des étudiants gazaouis

Le gouvernement britannique a annoncé que le Royaume-Uni allait accueillir des étudiants boursiers de la bande de Gaza, afin qu’ils puissent y poursuivre leurs études.

Le Royaume-Uni va accueillir un groupe d'étudiants boursiers originaires de la bande de Gaza, dès le mois de septembre, afin de leur permettre de poursuivre leur scolarité dans les universités britanniques, a annoncé le gouvernement.

Selon la BBC, une quarantaine de Gazaouis sont ainsi concernés, dont certains devraient faire leur rentrée en première année de master.

Les étudiants soumis à un contrôle d'identité

L’accueil d'une partie de ces étudiants se fait à travers un programme financé par le gouvernement travailliste. Les autres seront admis dans le cadre de bourses privées.

Il revient d'abord au gouvernement israélien d'autoriser leur sortie de la bande de Gaza, un territoire dévasté par près de deux ans de guerre. Cette dernière a été déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023.

Les étudiants seront ensuite soumis à un contrôle d'identité dans un pays tiers, a expliqué le ministère britannique de l'Intérieur.

Des manifestations anti-migrants dans tout le pays

Cette décision intervient alors que de nouvelles manifestations ont eu lieu dimanche au Royaume-Uni devant des hôtels hébergeant des demandeurs d'asile, deux jours après la décision d'une cour d'appel d'autoriser à nouveau leur accueil.

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dimanche en fin de journée devant le Bell Hotel à Epping, au nord de Londres, afin de demander le départ des demandeurs d'asile.

Le Premier ministre Keir Starmer, qui avait promis de lutter contre l'immigration, est actuellement sous le feu des critiques, venant en particulier du parti Reform UK, qui est en tête des sondages.

Depuis le début de l'année, plus de 29.000 migrants sont arrivés en Angleterre, après avoir traversé la Manche à bord de petits bateaux.

Des relations tendues avec Israël

Dans un contexte plus que délicat, les relations entre le Royaume-Uni et Israël se sont elles aussi tendues ces dernières semaines après l'annonce par le Premier ministre britannique de son intention de reconnaître un Etat palestinien en septembre.

Son homologue israélien, Benjamin Netanyahou, avait aussitôt dénoncé une telle mesure, estimant qu'elle «récompense le terrorisme monstrueux du Hamas et punit ses victimes».

En France, une affaire impliquant une étudiante gazaouie a récemment fait scandale. Âgée de 25 ans, Nour Attalah, invitée à poursuivre ses études à Sciences Po Lille, avait été pointée du doigt pour des propos antisémites et pro-nazis publiés sur les réseaux sociaux.

Alors que des élus, notamment du RN, avaient réclamé la révocation de son statut de réfugiée et son expulsion, la jeune femme avait fini par quitter la France, le 3 août dernier, pour le Qatar.

«Des étudiants internationaux tenant ou relayant de tels propos n’ont pas leur place dans notre pays. Le gouvernement fera preuve de la plus grande fermeté», affirmait alors la ministre de l'Education, Elisabeth Borne.