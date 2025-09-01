Titanic : cette opération militaire ultra-secrète que cachait la découverte de l'épave du célèbre paquebot il y a 40 ans

Le 1er septembre 1985, une recherche exceptionnelle a permis de localiser précisément le Titanic. Le fruit d'une opération qui a duré plus de quinze ans et qui cachait une mission militaire ultra-secrète.

Il y a 40 ans jour pour jour ce lundi, une équipe de chercheurs américains a trouvé l'une des épaves les plus connues de l'Histoire, celle du Titanic. Un moment historique que l'équipe doit à de longues recherches, financées par l'armée américaine. Car la découverte du paquebot dans les fonds marins a été rendue possible par une opération militaire de la plus haute importance, comme l'explique CNN.

«Ce que beaucoup de gens ignoraient à l'époque, c'est que les recherches du Titanic couvraient une opération militaire ultra-secrète à laquelle je participais en tant qu'officier du renseignement naval», a expliqué Robert Duane Ballard au média américain, à l'occasion des quarante ans de sa découverte. Océanographe spécialisé en géologie marine, il était également officier de la United States Navy et explorateur sous-marin. C'est à son équipe que l'on doit la localisation précise ainsi que les premières images sous-marines du bateau.

Une opération de renseignement, une mission technologique

Il reprend, expliquant que les services américains ne voulaient pas que les «Soviétiques sachent où se trouvait le sous-marin» qui était en pleine recherches. En effet, les tentatives américaines pour mettre la main sur le Titanic couvraient des financements bien plus vastes et importants dont l'objectif étaient de mettre au point une imagerie en direct sous-marine. Celle-ci devait être utile pour expliquer les causes de certains naufrages d'appareils militaires américains afin d'améliorer la qualité des sous-marins produits par la suite.

En plus de cette mission technologique, comme le révèlent des documents secrets de l'armée américaine divulgués en 2008, le chercheur avait donc comme objectif de trouver deux sous-marins nucléaires américains naufragés : le Tresher et le Scorpion, perdus au large de la côte est des Etats-Unis. Il pourrait ensuite permettre de mieux expliquer pourquoi le SSN-593 et le SSN-589 se sont échoués.

Une fois ces tâches effectuées, il avait l'autorisation de se consacrer à la recherche qui lui tenait le plus à coeur, celle menant au Titanic. Les zones de débris de ces deux appareils naufragés étant larges, les recherches ont permis aux équipes de gagner du temps et de traquer l'épave du Titanic. Il bénéficiait également de la proximité géographique du Tresher et du Scorpion, situés dans le même périmètre que le Titanic. La couverture du Titanic permettait donc parfaitement aux équipes américaines de rechercher ses épaves militaires en priorité.

«J'ai enfilé ma combinaison de vol par-dessus mon pyjama»

Le 1er septembre 1985, alors qu'il lisait seul dans sa cabine du Knorr, un navire de recherche qui voguait sur l'Atlantique, Robert Duane Ballard reçut une visite mémorable. Quatre membres de l'équipe de surveillance avaient repéré la chaudière d'un navire coulé, qu'ils identifiaient comme étant le Titanic. Fascinés par leur découverte, encore inédite, ils ont décidé d'envoyer le cuisinier de l'équipe prévenir celui qui appelaient «Bob» Ballard.

«Il n'a même pas terminé sa phrase que j'ai sauté. J'ai littéralement enfilé ma combinaison de vol par-dessus mon pyjama, que je n'ai plus enlevé pendant plusieurs jours», se remémore celui qui travaillait à la Woods Hole Oceanographic Institution du Massachusetts.

Après avoir été le premier scientifique à enregistrer des images de l'épave, Robert Duane Ballard a été le premier à la visiter, à bord un submersible appelé Alvin, quelques mois plus tard.