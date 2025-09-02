3.501,59 dollars l'once : le prix de l'or dépasse son niveau record

L'or a atteint une valeur record de 3.501,59 dollars l'once (2.994 euros) ce mardi 2 septembre, dépassant son record datant d'avril dernier. De nombreux investisseurs se tournent vers le métal jaune plutôt que d'acheter des dollars.

Un nouveau record. Ce mardi 2 septembre, l'or a atteint un sommet historique en dépassant la barre des 3.500 dollars l'once, soit près de 3.000 euros. Cela dénote d'une inquiétude grandissante chez les traders concernant l'autre valeur refuge, le dollar.

Pour une once (31,1 grammes), il fallait compter exactement 3.501,59 dollars, soit un dollar de plus que le précédent record, d'avril dernier, qui s'était établi à 3.500,10 dollars (2.993,80 euros). A cette époque, la montée de l'or était liée à l'incertitude qui entourait la politique commerciale internationale des Etats-Unis.

La situation américaine au coeur des débats

Une nouvelle fois, c'est le scepticisme des investisseurs quant au dollar qui bénéficie à l'or. S'attendant à une baisse des taux américains et en raison d'inquiétudes sur l'indépendance de la Réserve fédérale (Fed), ils s'écartent du dollar et foncent sur l'or.

Cette crainte est notamment fondée sur le fait que la justice américaine n'a pas encore statué sur le sort de Lisa Cook, gouverneure de la banque centrale américaine, que Donald Trump veut révoquer. Cela a pour conséquence de mettre en danger l'indépendance de l'institution qu'il souhaite voir abaisser les taux.

Pour cette raison, le dollar s'affaiblit (le dollar est à 0,86 euro alors qu'il lui était supérieur en 2022) et les rendements obligataires, taux d'intérêt rapportés par les obligations, souffrent également de cette situation. Les métaux précieux et en particulier l'or ont donc le vent en poupe.