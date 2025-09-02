Brésil : le procès de Jair Bolsonaro pour tentative de coup d'Etat s'ouvre ce mardi

Ce mardi 2 septembre s’ouvre le procès attendu de Jair Bolsonaro devant la Cour suprême du Brésil. L’ex-président de 70 ans est jugé pour tentative de coup d’État après sa défaite face à Lula en 2022.

Un procès médiatique. Jair Bolsonaro est attendu ce mardi 2 septembre devant la Cour suprême du Brésil. Assigné à résidence depuis début août dans sa villa de Brasília, l’ancien président de 70 ans joue son avenir politique et judiciaire.

D’ici au 12 septembre, les magistrats doivent se prononcer sur son rôle présumé dans une tentative de coup d’État après sa défaite face à Lula en 2022.

L’ex-chef d’État, jugé aux côtés de sept proches (ex-ministres et hauts gradés), encourt jusqu’à 43 ans de prison.

Selon l’accusation, il aurait orchestré une vaste campagne de désinformation sur les urnes électroniques. De plus, il aurait soumis à l’armée un projet de décret pour instaurer l’état de siège et validé un plan visant à assassiner Lula, son vice-président et un juge électoral.

Une procédure dans un climat tendu

Ce complot présumé a culminé le 8 janvier 2023, quand ses partisans ont envahi et saccagé les institutions de Brasília.

Pour de nombreux observateurs, la condamnation de Jair Bolsonaro paraît désormais quasi inévitable.

La procédure intervient dans un climat tendu, à la veille de la fête nationale du 7 septembre, date symbolique pour ses soutiens. Les autorités ont renforcé la sécurité de la capitale pour éviter tout débordement.