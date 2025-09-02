Burkina Faso : l'homosexualité est désormais passible de 5 ans de prison

Le Burkina Faso a adopté une loi prévoyant des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement à l'encontre d'«auteurs de pratiques homosexuelles». Il s'agit d'une mesure inédite dans ce pays d'Afrique de l'ouest.

Le Burkina Faso condamne pénalement l'homosexualité. Comme l'a expliqué le ministre de la justice Efasso Rodrigue Bayala ce lundi 1er septembre, une nouvelle loi «prévoit une peine d'emprisonnement qui va de deux à cinq ans et des peines d'amende» à l'encontre des personnes homosexuelles.

Le texte a été voté à l'unanimité par 71 membres de l'Assemblée législative de transition (ALT), qui fait office de Parlement depuis la prise de pouvoir de la junte militaire dirigeante dans le pays, il y a près de trois ans.

Les étrangers homosexuels seront expulsés du territoire

En plus des Burkinabés, les ressortissants étrangers ne respectant pas cette loi seront exposés à une expulsion du pays.

En juillet 2024, le ministre de la justice du pays avait déjà officialisé son intention de faire des pratiques homosexuelles un délit punissable, le cabinet ayant approuvé une législation allant dans ce sens, sans dévoiler plus de détails. Il faisait du Burkina Faso le 22eme pays sur les 54 d'Afrique à condamner légalement les comportements homosexuels. En 2025, ce total avoisine même la trentaine de nations concernées.

Jusque là, malgré une constitution qui n'autorise que le mariage entre un homme et une femme, les actes homosexuels n'étaient pas illégaux au Burkina Faso. Le pays avait même signé de multiples traités internationaux empêchant de telles mesures, obligeant les propositions de lois, souvent faites par des députés religieux (musulmans et chrétiens), à être rejetées.

Les conditions d'obtention de la nationalité également modifiées

L'arrivée au pouvoir de la junte du pays, dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré, depuis son coup d'Etat de septembre 2022, a changé la donne. Le jeune chef militaire mène effectivement depuis son ascension au pouvoir une politique souverainiste et hostile à l'Occident dont il critique notamment certaines «valeurs».

Au même titre que la pénalisation de l'homosexualité, cette nouvelle loi réformant le Code des personnes et des familles au Burkina Faso change également les conditions d'octroi de la nationalité burkinabée via le mariage, imposant désormais aux étrangers un délai de cinq à sept ans avant de pouvoir l'obtenir.

Ce nouveau Code doit être promulgué par le capitaine Traoré et sera «vulgarisé à travers une campagne de sensibilisation», selon le garde des Sceaux, Efasso Rodrigue Bayala.