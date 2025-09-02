«C'est la ville la plus dangereuse du monde» : Donald Trump promet de «régler la criminalité» à Chicago

Après avoir déployé la Garde nationale à Los Angeles en juin dernier et à Washington depuis la mi-août, Donald Trump a promis ce mardi de résoudre le problème de l'insécurité dans la ville démocrate de Chicago par le même procédé.

Le président américain persiste et signe. Ce mercredi, Donald Trump a réitéré son ambition de déployer la Garde nationale à Chicago afin d'y réduire l'insécurité, comme il l'a fait à Los Angeles et à Washington ces derniers mois.

«Je vais régler le problème de la criminalité, comme je l'ai fait à Washington», a-t-il écrit sur sa plate-forme Truth Social, faisant allusion au déploiement des forces de l'ordre fédérales qu'il a imposé récemment dans la capitale américaine.

«Chicago est la pire et la plus dangereuse ville du monde, et de loin. Jay Robert Pritzker [le gouverneur démocrate de l'Illinois, NDLR] a désespérément besoin d'aide, mais il ne le sait pas encore», a-t-il poursuivi, avant d'ajouter dans un autre message que «Chicago est la capitale mondiale du meurtre !».

Les démocrates se mobilisent face à Donald Trump

Jay Robert Pritzker, qui est l'un des opposants les plus virulents au président républicain, a accusé Donald Trump, qu'il avait déjà qualifié de «dictateur» par le passé, de chercher à remettre en cause par ce type de déploiement les élections législatives de mi-mandat, prévues en novembre 2026.

Lui et son homologue Wes Moore, à la tête du Maryland où se trouve Baltimore, également dans le collimateur du président américain, accusent ce dernier de «fabriquer des crises» pour justifier l'envoi de forces fédérales dans des Etats démocrates.

Le maire de Chicago, le démocrate Brandon Johnson, a de son côté pris un décret censé limiter l'autorité d'éventuelles forces de l'ordre fédérales.

Le déploiement à Los Angeles jugé illégal

«Pas de troupes fédérales à Chicago ! [...] Nous allons défendre notre démocratie dans la ville de Chicago !», a-t-il déclaré lundi lors d'une manifestation. «Nous allons mener ce combat à travers toute l'Amérique, mais nous devons d'abord nous défendre chez nous», a-t-il ajouté.

La Garde nationale est déployée dans la plupart des grandes rues de Washington, près des monuments. © Jose Luis Gonzalez / REUTERS

A Washington, où les gardes nationaux sont déployés depuis la mi-août, des soldats armés équipés de véhicules blindés patrouillent dans les rues ou dans le métro, notamment près des institutions et monuments nationaux.

Leur déploiement pour assurer le maintien de l'ordre à Los Angeles en juin dernier, après de violentes manifestations contre la politique migratoire répressive de Donald Trump, a quant à lui été jugé illégal ce mardi par un juge fédéral.

Cette décision n'entrera cependant en vigueur qu'à partir du 12 septembre, laissant à la Cour suprême américaine, à majorité conservatrice, la possibilité de se prononcer sur l'affaire.