Donald Trump : après une pause inhabituelle depuis plus d'une semaine, le président américain doit faire une annonce attendue ce mardi

Alors que Donald Trump n'a pas fait d'apparition publique depuis le 27 août dernier, le président américain doit faire une déclaration très attendue, ce mardi, à 20h, depuis le Bureau ovale.

Quelle décision Donald Trump a-t-il prise ? C'est la question que tout le monde se pose, alors que le président américain n'a plus fait de déclaration publique depuis le 27 août dernier.

Pendant les six derniers jours, une éternité pour le chef d'Etat qui a pris l'habitude d'occuper l'espace médiatique avec d'innombrables déclarations, le républicain s'est contenté de se rendre dans son golf de Sterling, en Virginie, à quelques kilomètres de Washington.

Une annonce concernant le Département de la Défense

Après cette absence, qui a provoqué des rumeurs sur son état de santé, Donald Trump va faire son retour à la Maison Blanche ce mardi. En effet, selon son agenda officiel, le président va faire une annonce devant la presse à 20h, heure française, depuis le Bureau ovale.

Notably light Trump public schedule Tuesday. pic.twitter.com/AEeILBeYIK — Laura Rozen (@lrozen) September 2, 2025

Si cette déclaration devrait concerner le Département de la Défense, aucune précision sur le contenu n'a été apportée par ses équipes. Néanmoins, selon certains spécialistes, le chef de l'Etat devrait renommer le ministère, qui deviendrait le «Département de la Guerre».

The White House has stated that today's announcement from the President is related to the Department of Defense, with rumors suggesting that President Trump will officially announce his intention to rename the Department of Defense to its name prior to 1947, the "Department of… pic.twitter.com/wiwPv727rR — OSINTdefender (@sentdefender) September 2, 2025

Cette appellation, utilisée entre 1789, date de sa création, et 1947, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, pourrait éclairer les intentions de Donald Trump, surtout vis-à-vis du Venezuela, au large duquel l'US Navy a déployé de nombreux navires et un sous-marin nucléaire.

Quoi qu'il en soit, il n'est pas impossible que le président américain aborde d'autres sujets, notamment une éventuelle réunion avec son homologue russe, Vladimir Poutine, au sujet du conflit en Ukraine ou le déploiement de la Garde nationale à Washington, qui a provoqué un mouvement de protestation dans la capitale fédérale.