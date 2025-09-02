«Fake news» : Donald Trump réagit aux folles rumeurs sur son état de santé

Après un silence inhabituel, Donald Trump a donné une conférence de presse à la Maison Blanche, ce mardi. Il a réagi aux rumeurs sur sa mort le week-end dernier.

Une conférence très attendue. Ce mardi, à 20h, le président des États-UnisDonald Trump s’est exprimé dans le bureau ovale, après plusieurs jours de silence. Au cours de cette période, anormalement calme pour ce leader habitué aux prises de parole quotidiennes, les rumeurs sont allées bon train.

En effet, sur les réseaux sociaux, les internautes ont commencé à spéculer sur la santé de l’ancien magnat de l’immobilier, alimenté par les différents clichés de sa main tâchée d’une large ecchymose, ou de ses chevilles gonflées. Le tout a pris une ampleur sans précédent ce week-end, lorsque la phrase «Trump is dead» («Trump est mort») a grimpé dans les tendances mondiales.

Interrogé par un journaliste, le président des États-Unis a d’abord affirmé ne pas avoir entendu parler de cette rumeur pourtant virale. «Vraiment ? Je ne l’ai pas vu», a-t-il commencé.

"How did you find out over the weekend that you were dead?"



A reporter asks Donald Trump about an internet rumour that he had died.https://t.co/TC2ROCL7wW



— Sky News (@SkyNews) September 2, 2025

«Je ne l’avais pas entendu, celle-là», a-t-il répété. «De fausses nouvelles, c’est tellement faux», a continué le septuagénaire, avant de s’attaquer aux médias. Pour celui-ci, les médias ont «très peu de crédibilité».

«J’ai été assez actif ce week-end», s’est-il justifié, assurant avoir donné plusieurs interviews et surtout, posté à plusieurs reprises sur son réseau social Truth.

Un nouveau tacle contre Joe Biden

«C’est fou. La semaine dernière, j’ai fait plusieurs conférences de presse (...) et après, je n’en ai pas fait pendant deux jours. Alors, ils ont dit “il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez lui!”».

Donald Trump n’a ensuite pas manqué l’occasion pour tacler son prédécesseur, Joe Biden, dont la santé avait fait couler de l’encre pendant son mandat. «Biden n’en faisait pas (des conférences de presse) pendant des mois, on ne le voyait pas, et personne ne disait rien sur lui», a-t-il avancé. «Pourtant, on savait qu’il n’était pas dans le meilleur des états», a ajouté le républicain, sous les rires de son vice-président, J.D. Vance.

Donald Trump avait aussi fréquemment accusé les proches de Joe Biden d’avoir caché son déclin cognitif et physique.