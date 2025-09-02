Toute l’actu en direct 24h/24
Il détourne les frais d’inscription des élèves et récupère des milliers d’euros

L’enquête policière a permis de remonter jusqu’à l’employé, et l’argent détourné a été retrouvé. [ ©Smolaw11/Adobe]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Près de 14.000 euros ont été détournés dans un centre éducatif de Lérida, en Catalogne, où un employé de 29 ans a été arrêté pour avoir redirigé les frais d’inscription d’une vingtaine d’élèves vers un faux compte bancaire entre mars et juillet 2025.

Plusieurs milliers d'euros envolés. En Catalogne, un employé d’un centre éducatif de Lérida est soupçonné d’avoir détourné les frais d’inscription d’une vingtaine d’élèves entre mars et juillet 2025.

Selon El Caso, le suspect, âgé de 29 ans, a été interpellé jeudi 28 août par les Mossos d’Esquadra. Le stratagème était simple : fournir un faux numéro de compte bancaire sur lequel les familles versaient directement les paiements, soit en moyenne 670 euros par élève.

C’est après plusieurs anomalies repérées sur ses comptes que la direction a fait appel à un expert. Ce dernier a constaté l’absence de plusieurs versements, alors même que les parents affirmaient avoir réglé les frais.

L’enquête policière a permis de remonter jusqu’à l’employé, et l’argent détourné a été retrouvé. 

arnaqueÉcoleCatalogne

