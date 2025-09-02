«Il était attaqué et avait besoin d'oxygène» : une octogénaire japonaise escroquée par un faux astronaute

Au Japon, une octogénaire vivant seule est tombée amoureuse d'un faux astronaute qui a réussi à lui extorquer l'équivalent de plusieurs milliers d'euros.

Son idylle n'était qu'une chimère. Une octogénaire japonaise a été dépouillée de près de 6.000 euros après être tombée amoureuse d'un astronaute factice qui réclamait de l'argent pour résoudre une prétendue urgence dans son vaisseau spatial, a indiqué la police à l'AFP ce mardi 2 septembre.

L'arnaque sentimentale a commencé en juillet sur les réseaux sociaux, lorsque la victime, résidant sur l'île d'Hokkaido, a fait la connaissance de l'escroc qui se faisait passer pour un astronaute. Au fil des échanges, cette femme vivant seule a développé des sentiments pour lui, ont déclaré les médias locaux, dont Hokkaido Broadcasting, citant des sources d'enquête.

Un jour, il a prétendu se trouver «actuellement dans l'espace à bord d'un vaisseau spatial», mais être «attaqué avec un besoin d'oxygène», selon le responsable de la police.

Le voleur l'a ensuite persuadée de lui envoyer de l'argent afin qu'il s'achète de l'oxygène, parvenant à lui soutirer un million de yens (environ 5.773 euros).

«Si une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux vous a déjà demandé de l'argent, méfiez-vous de la possibilité d'une escroquerie et signalez-le à la police», ont averti les autorités.

Les arnaques sentimentales en constante progression

D'après la Banque mondiale, le Japon est le pays avec la deuxième population la plus âgée au monde après Monaco. De ce fait, les seniors sont fréquemment ciblés par diverses fraudes organisées.

Parmi celles-ci figure l'arnaque classique du «c'est moi», où les malfaiteurs se font passer pour des proches en difficulté afin d'extorquer de l'argent aux victimes.

Trois ans plus tôt, une Japonaise de 65 ans avait également été dépouillée de 27.350 livres sterling (3.400 euros) par un prétendu cosmonaute russe bloqué dans l'espace, qui avait besoin d'argent pour revenir sur Terre et l'épouser.

En France, c'est le cas d'Anne, une quinquagénaire qui pensait entretenir une relation amoureuse avec le célèbre comédien Brad Pitt, qui avait suscité la controverse en janvier dernier. Elle aurait versé 830.000 euros à un escroc, utilisant de faux selfies et documents d'identité falsifiés grâce à l'intelligence artificielle.

Plus récemment, une femme de 45 ans a perdu près de 15.000 euros en l'espace de trois mois, pensant entretenir une relation privilégiée avec son idole : Damiano David, le chanteur du groupe de rock italien Måneskin.