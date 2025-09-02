La Belgique reconnaîtra l'État de Palestine lors de la prochaine Assemblée générale de l'ONU

Dans le sillage notamment de la France et du Canada, la Belgique va reconnaître l'État de Palestine à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre prochain, selon une annonce faite en ce sens mardi par le ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévot.

Un nouveau pays du Vieux Continent emboîte le pas de la France. La Belgique va reconnaître l'État de Palestine à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, a annoncé mardi le ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévot.

«La Palestine sera reconnue par la Belgique lors de la session de l'ONU! Et des sanctions fermes sont prises à l'égard du gouvernement israélien», a posté le chef de la diplomatie belge sur X ce mardi.

🇧🇪🇵🇸🚨La Palestine sera reconnue par la Belgique lors de la session de l’ONU ! Et des sanctions fermes sont prises à l’égard du gouvernement israélien. Tout antisémitisme ou glorification du terrorisme par les partisans du Hamas sera aussi plus fortement dénoncé.



🔸Au vu du… — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) September 2, 2025

Fin juillet, le président Emmanuel Macron a annoncé que la France allait reconnaître l'État de Palestine à l'Assemblée générale de l'ONU, qui se tiendra du 9 au 23 septembre à New York. Dans la foulée, plus d'une dizaine de gouvernements occidentaux ont appelé d'autres pays du monde à faire de même.

«La Belgique se joindra aux pays signataires de la Déclaration de New York traçant la route vers une solution à deux États et reconnaissant donc ceux-ci», a ajouté Maxime Prévot.

Une reconnaissance sous certaines conditions

Le ministre a néanmoins précisé que cette reconnaissance d'un État palestinien restait soumise à certaines conditions. Cette dernière ne sera formalisée que lorsque «le dernier otage aura été libéré et que le Hamas n'assumera plus quelconque gestion de la Palestine», selon le ministre belge.

Maxime Prévot a aussi annoncé ce mardi un lot de 12 sanctions visant Israël. Parmi elles, «l'interdiction d'importation des produits issus des colonies» israéliennes, «des poursuites judiciaires éventuelles», «des interdictions de survol et de transit», «la mise sur la liste des “persona non gratae“ dans notre pays de deux ministres israéliens extrémistes, de plusieurs colons violents et de leaders du Hamas».

Cette décision n’a pas fait l'unanimité au sein du gouvernement belge puisque les membres issus des partis de droite N-VA et MR se sont montrés particulièrement réticents.

Mais «au vu du drame humanitaire se jouant en Palestine et singulièrement à Gaza, et face aux violences perpétrées par Israël en violation du droit international (...) la Belgique se devait de prendre des décisions fortes pour accentuer la pression sur le gouvernement israélien et les terroristes du Hamas», a appuyé le ministre des Affaires étrangères.

«une perspective d'avenir»

«La reconnaissance de l'État palestinien nous donne une perspective d'avenir. Elle envoie également un message clair : la seule solution consiste à reconnaître un Etat palestinien vivant en paix et en sécurité aux côtés de l'Etat d'Israël», a souligné lundi la ministre déléguée aux Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne, Varsen Aghabekian Shahin, à Rome.

Le Canada et l'Australie ont déjà fait part de leur intention de reconnaître un Etat de Palestine. Le Royaume-Uni a aussi annoncé qu'il le reconnaîtrait, sauf si Israël prenait une série d'engagements, dont celui d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Au total, les trois quarts des États membres de l'ONU reconnaissent cet État proclamé par la direction palestinienne en exil en 1988.

Les pressions internationales s'accentuent sur le gouvernement israélien pour trouver une issue au conflit, qui a conduit à une grave crise humanitaire dans l'enclave palestinienne assiégée, où vivent quelque 2,4 millions de personnes. Et les violences en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, se sont intensifiées depuis le début de la guerre à Gaza.

L'attaque perpétrée par le Hamas le 7-Octobre 2023 a entraîné, côté israélien, la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles. Les représailles israéliennes à Gaza ont déjà fait au moins 63.557 morts, majoritairement des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.