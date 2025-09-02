Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

La Belgique reconnaîtra l'État de Palestine lors de la prochaine Assemblée générale de l'ONU

«La Belgique se joindra aux pays signataires de la Déclaration de New York traçant la route vers une solution à deux États», a assuré Maxime Prévot sur X. [JOHN THYS / AFP]
Par CNEWS
Publié le

Dans le sillage notamment de la France et du Canada, la Belgique va reconnaître l'État de Palestine à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre prochain, selon une annonce faite en ce sens mardi par le ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévot.

Un nouveau pays du Vieux Continent emboîte le pas de la France. La Belgique va reconnaître l'État de Palestine à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, a annoncé mardi le ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévot.

«La Palestine sera reconnue par la Belgique lors de la session de l'ONU! Et des sanctions fermes sont prises à l'égard du gouvernement israélien», a posté le chef de la diplomatie belge sur X ce mardi.

Fin juillet, le président Emmanuel Macron a annoncé que la France allait reconnaître l'État de Palestine à l'Assemblée générale de l'ONU, qui se tiendra du 9 au 23 septembre à New York. Dans la foulée, plus d'une dizaine de gouvernements occidentaux ont appelé d'autres pays du monde à faire de même.

«La Belgique se joindra aux pays signataires de la Déclaration de New York traçant la route vers une solution à deux États et reconnaissant donc ceux-ci», a ajouté Maxime Prévot.

Une reconnaissance sous certaines conditions

Le ministre a néanmoins précisé que cette reconnaissance d'un État palestinien restait soumise à certaines conditions. Cette dernière ne sera formalisée que lorsque «le dernier otage aura été libéré et que le Hamas n'assumera plus quelconque gestion de la Palestine», selon le ministre belge.

Maxime Prévot a aussi annoncé ce mardi un lot de 12 sanctions visant Israël. Parmi elles, «l'interdiction d'importation des produits issus des colonies» israéliennes, «des poursuites judiciaires éventuelles», «des interdictions de survol et de transit», «la mise sur la liste des “persona non gratae“ dans notre pays de deux ministres israéliens extrémistes, de plusieurs colons violents et de leaders du Hamas».

Cette décision n’a pas fait l'unanimité au sein du gouvernement belge puisque les membres issus des partis de droite N-VA et MR se sont montrés particulièrement réticents.

Mais «au vu du drame humanitaire se jouant en Palestine et singulièrement à Gaza, et face aux violences perpétrées par Israël en violation du droit international (...) la Belgique se devait de prendre des décisions fortes pour accentuer la pression sur le gouvernement israélien et les terroristes du Hamas», a appuyé le ministre des Affaires étrangères.

«une perspective d'avenir»

«La reconnaissance de l'État palestinien nous donne une perspective d'avenir. Elle envoie également un message clair : la seule solution consiste à reconnaître un Etat palestinien vivant en paix et en sécurité aux côtés de l'Etat d'Israël», a souligné lundi la ministre déléguée aux Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne, Varsen Aghabekian Shahin, à Rome.

Le Canada et l'Australie ont déjà fait part de leur intention de reconnaître un Etat de Palestine. Le Royaume-Uni a aussi annoncé qu'il le reconnaîtrait, sauf si Israël prenait une série d'engagements, dont celui d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Au total, les trois quarts des États membres de l'ONU reconnaissent cet État proclamé par la direction palestinienne en exil en 1988.

Sur le même sujet Les Etats-Unis refusent d'accorder des visas pour l'ONU à 80 Palestiniens, dont Mahmoud Abbas Lire

Les pressions internationales s'accentuent sur le gouvernement israélien pour trouver une issue au conflit, qui a conduit à une grave crise humanitaire dans l'enclave palestinienne assiégée, où vivent quelque 2,4 millions de personnes. Et les violences en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, se sont intensifiées depuis le début de la guerre à Gaza.

L'attaque perpétrée par le Hamas le 7-Octobre 2023 a entraîné, côté israélien, la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles. Les représailles israéliennes à Gaza ont déjà fait au moins 63.557 morts, majoritairement des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.

InternationalBelgiquePalestineONU

À suivre aussi

L'avion d'Ursula von der Leyen victime d'un brouillage GPS en Bulgarie, la Russie soupçonnée d'ingérence
Groenland : tout savoir sur la visite de Jean-Noël Barrot dans le territoire danois convoité par Donald Trump
Thaïlande : pourquoi la Première ministre du pays a-t-elle été démise de ses fonctions vendredi ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités