Madagascar : une cérémonie d'Etat organisée pour le retour de trois crânes de l'époque coloniale restitués par la France

Restitués à Madagascar par la France, trois crânes de l'époque coloniale sont de retour sur l'île. Une cérémonie d'Etat est prévue pour l'occasion ce mardi.

Conservés jusqu'ici au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, trois crânes témoins d'un massacre commis en 1897 à Madagascar ont repris le chemin de l'île. Ce mardi 2 septembre, une cérémonie d'Etat est prévue au Mausolée d'Ambohitsaina, dans la capitale malgache, pour célébrer leur retour avant leur inhumation.

Une première commémoration a eu lieu le 26 août dernier à Paris, en présence du roi des Sakalava du Menabe, Harea Georges Kamamy. Ce processus de restitution, qualifié d'«historique» par les deux pays, était réclamé depuis des décennies par Antananarivo.

En 2017, Emmanuel Macron s'était engagé a accélérer les restitutions de la France vers ses anciennes colonies. Le retour de ces ossements à Madagascar constitue juridiquement la première application en France d'une loi-cadre votée fin 2023, qui facilite le retour de restes humains en permettant de déroger au principe d'inaliénabilité des collections publiques sans passer par la voie législative.

Une «blessure ouverte»

Ces trois crânes de l'ethnie Sakalava faisaient partie des ossements emportés comme trophées par les troupes coloniales françaises après une attaque meurtrière en 1897 à Ambiky, ancienne capitale royale du Menabe. L'un d'entre eux est présumé appartenir au roi Toera.

Le 26 août à Paris, la ministre de la Culture, Rachida Dati, avait déploré que ces crânes soient «entrés dans les collections nationales dans des conditions qui contreviennent de manière très objective à la dignité humaine et dans un contexte de violences coloniales».

Son homologue malgache, Volamiranty Donna Mara, avait insisté sur la «blessure ouverte» causée par leur absence sur l'île pendant 128 ans. Il s'était félicité de cette restitution, évoquant un «geste d'une immense portée» et qui ouvre une «nouvelle ère de coopération» entre les deux pays.