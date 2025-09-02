Toute l’actu en direct 24h/24
Nigeria : accusée de blasphème contre Mahomet, une femme brûlée vive par la foule

Au Nigeria, chrétiens et musulmans ont tous été victimes d'actes de violence collective pour blasphème présumé. [X@AmnestyNigeria]
Une femme a été brûlée vive par une foule musulmane ce samedi pour avoir prétendument blasphémé contre le prophète Mahomet, la figure la plus sacrée de l'islam, dans l'État du Niger, au centre du Nigeria, a déclaré lundi la police locale.

Une mise à mort atroce. Une femme «a été brûlée vive» samedi lors d'une «attaque collective» après avoir tenu des propos jugés blasphématoires à l'encontre du prophète dans la communauté de Kasuwan-Garba, dans le district de Mariga, a déclaré Wasiu Abiodun, porte-parole de la police de l'État du Niger, dans un communiqué.

Wasiu Abiodun a identifié la femme comme étant une vendeuse de nourriture nommée Amaye, originaire de l'État de Katsina, dans le nord-ouest du Nigeria. «La police a condamné tout acte de justice populaire et a exhorté la population à rester calme» alors que cette dernière continue à rechercher les agresseurs, a déclaré Wasiu Abiodun.

Le blasphème est passible de la peine de mort en vertu de la charia islamique, qui s'applique dans 12 États à majorité musulmane parallèlement au droit commun. Dans de nombreux cas, les accusés sont tués par des foules en colère sans passer par la procédure judiciaire.

Les tensions religieuses dues à la méfiance et à la suspicion mutuelles sont généralement vives entre musulmans et chrétiens au Nigeria, dont la population de 220 millions d'habitants est répartie de manière à peu près égale entre les deux confessions. Au Nigeria, chrétiens et musulmans ont tous été victimes d'actes de violence collective pour blasphème présumé.

En juin 2023, Usman Buda, un boucher de la ville de Sokoto, dans le nord du pays, a été lapidé à mort pour blasphème présumé contre le prophète, un an après que Deborah Samuel, une étudiante chrétienne, ait été tuée par des camarades musulmans pour une accusation similaire.

Ces dernières années, deux religieux musulmans et un chanteur de gospel musulman ont été condamnés à mort pour blasphème par les tribunaux de la charia de Kano, la plus grande ville du nord du Nigeria. Les peines n'ont pas encore été exécutées, les condamnés ayant fait appel de leur condamnation.

