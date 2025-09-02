Royaume-Uni : le pays a connu l'été le plus chaud de son histoire en 2025

Le Royaume-Uni a connu son été le plus chaud, depuis que les mesures du Met Office, le service national britannique de météorologie, existent. Il bat le précédent record de plus de 0,3 degrés.

Une période estivale caniculaire. Comme dans beaucoup de pays d'Europe, le mercure s'est affolé au Royaume-Uni. Le record de température sur l'ensemble de la saison d'été, qui datait de 2018, a été largement battu.

Les records ne cessent de tomber. Alors que 2025 avait déjà été une année exceptionnelle lors du printemps avec un record de température enregistré pour un 1er mai (29,3 °C à Londres), et que le mois d'avril a été le plus ensoleillé dans le pays depuis le début des relevés météo, le Met Office a annoncé que cet été a été le plus chaud jamais connu au Royaume-Uni. En moyenne, du 1er juin au 31 août, il a fait 16,10 °C, soit exactement 0,34 °C de plus que l'ancien été le plus chaud, en 2018.





La scientifique du Met Office Emily Carlisle a expliqué les raisons de la survenance de ces températures : «La chaleur persistante de cette année a été causée par une combinaison de facteurs, incluant l'utilisation dominante de systèmes à haute-pression, des eaux inhabituellement chaudes sur les côtes britanniques et les sols secs faisant suite au printemps que nous avons vécu».

2025 plus chaud encore que l'exceptionnelle année 1976

Elle conclue : «Ces conditions ont créé un environnement où la chaleur s'est rapidement installée, augmentant les maximum de température et les minimum de températures».

🌡️ The UK has had its warmest summer on record, according to provisional Met Office statistics.



The UK’s mean temp of 16.10°C surpasses the previous record of 15.76°C and pushes the summer of 1976 out of the top 5 warmest summers.



Details below or read this short thread👇🧵 — Met Office (@metoffice) September 1, 2025

Le Met Office fait état de quatre vagues de chaleur intenses durant les mois de juin, juillet et août. La température maximale enregistrée cette année au Royaume-Uni a été de 35,8 °C à Faversham, situé à une cinquante de kilomètres à l'est de Londres. Il s'agit d'une valeur tout juste inférieure au pic de l'année 1976, souvent citée comme la plus mémorable en terme de canicule, sur les îles britanniques. A cette époque, on avait connu un pic à 35,9 °C. La température maximale enregistrée dans le pays fut alors de 40,3 °C, en juillet 2022.

Par rapport à la fameuse année 1976, 2025 a été moins violent mais plus constant. En 1976, on a compté au total 16 jours où la température s'est envolée au-dessus de 32 °C, contre seulement neuf jours en 2025. L'année 1976 conserve donc son record de la température maximale moyenne la plus élevée de l'histoire, alors que 2025 a battu celui de température moyenne globale.