Selon l'OMS, les suicides représentent 1 décès sur 100 dans le monde

Malgré la baisse du taux de suicide ces dernières années, ce phénomène demeure une préoccupation majeure, notamment chez les jeunes. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), un décès sur cent dans le monde est dû à cette cause.

Selon de nouvelles données publiées par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur la santé mentale, dévoilées ce mardi 2 septembre, 1 décès sur 100 est dû au suicide en lien avec des troubles de santé mentale, l'anxiété et la dépression.

«Pour chaque décès, il y a 20 tentatives de suicide», a affirmé Devora Kestel, directrice par intérim du département des maladies non transmissibles et de la santé mentale de l'organisation.

Le suicide demeure l'une des principales causes de décès chez les jeunes, toutes régions et contextes socio-économiques confondus. Ces suicides «ont affecté d'innombrables vies et moyens de subsistance, car des amis, des soignants et des proches ont été contraints de faire face à des difficultés inimaginables», a-t-elle expliqué.

727.000 suicides dans le monde en 2021

En 2021, dernière année documentée, l'agence sanitaire des Nations Unies avait estimé à 727.000 le nombre de suicides dans le monde. Il s'agissait de la seconde cause de mortalité chez les filles et les femmes âgées de 15 à 29 ans, et de la troisième chez les hommes du même âge.

Entre 2000 et 2021, le taux de suicide ajusté selon l'âge a diminué de 35 % à l'échelle mondiale dans toutes les régions, exceptées dans les Amérique, où il a augmenté de 17 %. Environ 75 % des suicides surviennent dans les pays à faible revenu, qui abritent la majorité de la population mondiale.

Bien que les pays les plus riches affichent un taux de suicide proportionnellement plus élevé, les comparaisons restent difficiles car ils disposent généralement de meilleures données que les pays à faible revenu, a précisé l'OMS.

Dans tous les cas, l'objectif global reste lointain, puisqu'au lieu de la baisse d'un tiers visée entre 2015 et 2030, les tendances actuelles laissent présager une diminution de seulement 12 %.

La prévalence des troubles mentaux tels que l'anxiété et la dépression a augmenté, avec plus d'un milliard de personnes souffrant de problèmes de santé mentale. «Entre 2011 et 2021, le nombre de personnes vivant avec des troubles mentaux a augmenté plus rapidement que la population mondiale», selon le rapport.

Une «stagnation» des investissements en santé mentale

L'OMS s'est montrée particulièrement préoccupée par la détresse mentale croissante chez les jeunes, qui serait principalement due aux réseaux sociaux et l'impact de la pandémie du Covid-19, d'après Mark van Ommeren, chef de l'unité de santé mentale de l'organisation.

Dans ce contexte, l'agence a alerté concernant la «stagnation» des investissements en santé mentale à l'échelle mondiale, les dépenses publiques médianes dans ce domaine restant figées à seulement 2 % des budgets totaux de santé depuis 2017.

Seulement 9 % des personnes dans le monde souffrant de dépression reçoivent un traitement, selon l'étude. «Transformer les services de santé mentale est l’un des défis de santé publique les plus urgents», a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un communiqué.