1.000 milliard de tonnes à la dérive : le plus gros iceberg du monde s'est brisé après avoir résisté 40 ans à sa fonte

Après près de 40 ans à la dérive, le gigantesque iceberg A23a s’est finalement brisé, emporté par les courants et les eaux plus chaudes de l’Atlantique Sud. Selon les experts, l'immense bloc de glace ne survivra pas à l'eau chaude et finira par fondre.

Une rupture importante. L'iceberg A23a, l'un des plus grands jamais observés et pesant près de 1.000 milliards de tonnes, a récemment été brisé après plus de 40 ans de stabilité. Ce phénomène a attiré l'attention des scientifiques et des observateurs de l’environnement, marquant un événement majeurs dans l’histoire des glaces de l'Antarctique. Le «mégaberg» est reconnu pour être plus grand que le Grand Londres (3.360 km2).

Une rupture progressive

L’iceberg A23a s’était détaché du continent antarctique en 1986, avant de venir s’échouer dans la mer de Weddell, où il est resté ancré au fond de l’océan pendant plus de trente ans. En 2023, il a repris sa dérive, entraîné par le puissant courant circumpolaire antarctique, courant marin de l'océan Austral qui coule d'ouest en est autour de l'Antarctique, comme d'autres géants de glace avant lui.

En mars 2025, il s’est de nouveau échoué, cette fois près de la Géorgie du Sud, une île britannique située dans l’Atlantique Sud. Son passage a suscité des inquiétudes quant à son impact potentiel sur la faune locale, notamment les colonies de manchots et d’otaries. Finalement, il a contourné l’île, accélérant sa trajectoire sous l’effet des vagues puissantes et des eaux plus chaudes, qui ont contribué à fragiliser sa structure. Selon les experts, l'immense bloc de glace ne survivra pas à l'eau chaude et finira par fondre. «Je dirais qu’il est vraiment sur la fin. Il est tout simplement en train de pourrir par la racine. L’eau est bien trop chaude pour qu’il survive. Il est en train de fondre avec constance», a expliqué à l’AFP un océanologue de l’institut de recherche antarctique du Royaume-Uni.

Facteurs naturels

À sa naissance, il mesurait environ 160 kilomètres de long et 40 kilomètres de large, avec une surface totale d'environ 4.000 km2. Il a rapidement été identifié par des satellites qui suivent les masses de glace dans l'Antarctique, et il a dérivé lentement vers l'océan Austral. Une taille qui a largement réduit avec 1.770 km2. Pendant de nombreuses années, A23a est resté relativement stable, se déplaçant avec les courants océaniques sans subir de changements majeurs.

La rupture de l'iceberg A23a est considérée comme un événement naturel. Les icebergs se détachent régulièrement des plates-formes de glace, mais le temps qu’un iceberg reste intact avant de se briser varie en fonction de nombreux facteurs, notamment les conditions océaniques, les températures de l'eau et les mouvements des plaques de glace. Bien que la rupture d'A23a soit un phénomène naturel, elle survient dans un contexte de réchauffement climatique qui accélère la fonte des glaces dans les régions polaires. La rupture d'icebergs géants comme A23a peut avoir plusieurs effets sur l'écosystème marin.

Des observatoires satellites continuent de suivre l’évolution des morceaux d'iceberg A23a, qui continuent de dériver dans l'océan Austral. Le suivi de ces fragments permet aux scientifiques de mieux comprendre les processus de déstabilisation des plates-formes de glace et d’anticiper d’autres ruptures dans la région.