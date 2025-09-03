Déraillement du funiculaire à Lisbonne : au moins 17 morts et 21 blessés, une journée de deuil national décrétée ce jeudi

Le célèbre funiculaire «Gloria», à Lisbonne (Portugal), a déraillé ce mercredi 3 septembre. Un accident qui a fait au moins 17 morts et de nombreux blessés, dont une Française, selon un bilan provisoire. Un jour de deuil national a été décrété ce jeudi.

Le funiculaire emblématique de Lisbonne, «Gloria», a déraillé ce mercredi alors qu'il effectuait un trajet dans la capitale portugaise. Selon les secours, cet accident, qui a eu lieu à 18h05 heure locale, a fait au moins 17 morts et 21 blessés, dont une Française selon le quai d'Orsay.

Les images diffusées en boucle sur les télévisions locales montraient l'important dispositif monté par les pompiers, la police et le service d'urgences médicales au milieu de la rue très inclinée où se trouvait le véhicule, tombé sur le flanc et très endommagé.

Selon les témoignages recueillis par les médias locaux, le funiculaire aurait été détruit après avoir percuté un bâtiment.

🇵🇹‼️ | ÚLTIMA HORA — El icónico funicular Elevador da Glória en Lisboa se descarriló, dejando al menos 20 víctimas según reportes iniciales. pic.twitter.com/UeZAhXzdRo — UHN Plus (@UHN_Plus) September 3, 2025

Toutes les victimes ont été dégagées des gravats de l'accident, a indiqué Tiago Augusto, responsable du service d'urgences médicales (Inem), qui a ajouté que des étrangers figuraient parmi les victimes, sans être en mesure de préciser leur nationalité.

D'une capacité d'une quarantaine de passagers, le funiculaire est un moyen de transport très apprécié des nombreux touristes qui visitent la capitale portugaise.

«Une tragédie sans précedent»

Dans un communiqué, le président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, a «déploré profondément l’accident survenu cet après-midi en particulier les morts et les blessés graves, ainsi que plusieurs blessés légers».

Le maire de Lisbonne Carlos Moedas, a évoqué «une tragédie sans précedent, qui ne s'était jamais produite dans notre ville».

Le gouvernement portugais a décrété une journée de deuil national ce jeudi 4 septembre. «Un tragique accident de l'ascenseur de la Gloria a provoqué la perte irréparable de vies humaines, qui a endeuillé leurs familles et consterné le pays», a précisé le texte du décret fourni à l'agence Lusa par le cabinet du Premier ministre Luis Montenegro.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a elle aussi présenté ses condoléances aux familles des victimes, en portugais, sur le réseau social X, assurant avoir appris «avec tristesse» l'accident.