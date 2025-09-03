Israël lance un satellite espion, capable de surveiller «en permanence et en toutes circonstances» ses ennemis

Israël a lancé un nouveau satellite de reconnaissance militaire ce mercredi. Le ministre de la Défense cherche à faire passer un «message» aux «pays ennemis».

Une addition à un arsenal de défense déjà impressionnant. Israël a annoncé, ce mercredi, avoir lancé sur orbite un nouveau satellite espion, baptisé «Ofek 19». Israël Katz, le ministre de la Défense, y voit un «message» adressé aux pays ennemis sur les capacités que possèdent les services de renseignements israéliens.

«Le lancement hier du satellite Ofek 19 est une réussite au plus haut niveau mondial. Peu de pays possèdent ces capacités», a avancé Israël Katz, sur un poste X. «C’est également un message à tous nos ennemis, où qu’ils se trouvent : nous vous surveillons en permanence et en toutes circonstances», a-t-il poursuivi.

שיגור הלוויין "אופק 19" אתמול הוא הישג ברמה העולמית הגבוהה ביותר. למדינות מעטות יש את היכולות האלה. אני מצדיע לתעשייה האווירית, למשרד הביטחון, לצה"ל ולכל מי שנטל חלק בפיתוח.



זהו גם מסר לכל אויבינו באשר הם - אנחנו פוקחים עליכם עין בכל שעה ובכל מצב. ובכלל המסר לעמי האזור - בואו… pic.twitter.com/I2aZPb6moN — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 3, 2025

Un lancement qui a fendu le ciel

Les images satellites sont d’une importance cruciale dans l’envoi de missiles, par exemple. Ainsi, pendant la guerre de 12 jours qui a opposé Israël et l’Iran, plus de 12.000 images satellites du territoire iranien ont été collectées pour diriger les frappes, selon Daniel Gold, chef du département de recherche et développement du ministère de la Défense.

Cette opération «a souligné qu’il est essentiel de disposer de capacités d’observation avancées dans notre région pour assurer la supériorité aérienne et terrestre», a déclaré Boaz Levy, PDG de la société Israel Aerospace Industries, qui a travaillé sur le projet aux côtés du ministère de la Défense.

תיעוד מדהים של שיגור לוויין אופק 19 מכיוון פלמחים, לפני כמה דקות.



ציוץ מאושר צנזורה. pic.twitter.com/3ijf5yxvvh — Josh Breiner (@JoshBreiner) September 2, 2025

D’après le Times of Israël, le satellite a été lancé à 22h30, depuis la base aérienne de Palmachim, dans le centre d’Israël. Sa mise en opération a été visible dans le ciel, et filmée par plusieurs habitants de Tel Aviv.