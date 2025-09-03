Portugal : le déraillement du funiculaire emblématique de Lisbonne fait au moins trois morts

Le célèbre funiculaire «Gloria», à Lisbonne (Portugal), a déraillé ce mercredi 3 septembre. Un accident qui a fait trois morts et une vingtaine de blessés selon un bilan provisoire.

Le funiculaire emblématique de Lisbonne, «Gloria», a déraillé ce mercredi alors qu'il effectuait un trajet dans la capitale portugaise. Selon plusieurs médias, cet accident a fait trois morts et une vingtaine de blessés.

Sur des images prises sur place, il est possible d’apercevoir le funiculaire complètement détruit.

🇵🇹‼️ | ÚLTIMA HORA — El icónico funicular Elevador da Glória en Lisboa se descarriló, dejando al menos 20 víctimas según reportes iniciales. pic.twitter.com/UeZAhXzdRo — UHN Plus (@UHN_Plus) September 3, 2025

Dans un communiqué, le président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, a «déploré profondément l’accident survenu cet après-midi en particulier les morts et les blessés graves, ainsi que plusieurs blessés légers».

Plus d'informations à suivre...