Portugal : le déraillement du funiculaire emblématique de Lisbonne fait au moins trois morts

Selon un bilan provisoire, l'accident aurait fait 3 morts et une vingtaine de blessés. [PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le célèbre funiculaire «Gloria», à Lisbonne (Portugal), a déraillé ce mercredi 3 septembre. Un accident qui a fait trois morts et une vingtaine de blessés selon un bilan provisoire. 

Le funiculaire emblématique de Lisbonne, «Gloria», a déraillé ce mercredi alors qu'il effectuait un trajet dans la capitale portugaise. Selon plusieurs médias, cet accident a fait trois morts et une vingtaine de blessés. 

Sur des images prises sur place, il est possible d’apercevoir le funiculaire complètement détruit.

Dans un communiqué, le président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, a «déploré profondément l’accident survenu cet après-midi en particulier les morts et les blessés graves, ainsi que plusieurs blessés légers».

 Plus d'informations à suivre...

