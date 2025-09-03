Red Bull, Monster... Les boissons énergisantes bientôt interdites aux moins de 16 ans en Angleterre

L'Angleterre veut interdire la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans. Les autorités mettent en avant leurs effets sur le sommeil, l'anxiété, la concentration et le poids.

Les adolescents en raffolent et pourtant les boissons énergisantes ont des effets néfastes sur leur santé. Dans ce contexte, pour «améliorer la santé physique et mentale» des plus jeunes mais aussi lutter contre l'obésité, l'Angleterre veut prendre une décision radicale : interdire la vente de ces produits aux moins de 16 ans.

D'après les chiffres, cités ce mercredi 3 septembre par le ministère britannique de la Santé, environ un tiers des adolescents de 13 à 16 ans et près d'un quart des enfants âgés de 11 à 12 ans consomment une ou plusieurs boissons énergisantes chaque semaine.

Le gouvernement met en avant les troubles du sommeil qu'elles peuvent engendrer, mais aussi l'augmentation de l'anxiété ou encore une baisse de la concentration et des résultats scolaires. Selon Wes Streeting, le ministre de la Santé, «les versions riches en sucre» endommagent par ailleurs les dents et «contribuent à l'obésité».

🚫We're banning the sale of high-caffeine energy drinks to under-16s.



❌They have been linked with poorer sleep quality, wellbeing and academic progress.



Backed by parents and teachers, this move will deliver millions of pounds of health benefits as part of our plan for change. pic.twitter.com/q5IPxY6kpQ — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) September 3, 2025

Les produits visés par l'interdiction sont ceux contenant plus de 150 mg de caféine par litre. Cela concerne notamment les boissons des marques Red Bull et Monster, les plus populaires. L'interdiction a été pensée pour s'appliquer à tous les points de vente, y compris en ligne, en Angleterre. L'Irlande du Nord, l'Ecosse et le Pays de Galles prennent leurs propres décisions en matière de santé.

Une consultation sur la mise en oeuvre de cette nouvelle règle a été lancée ce mercredi. Elle doit durer douze semaines et faire intervenir des experts de la santé, des responsables de l'éducation mais aussi des vendeurs de boissons énergisantes.