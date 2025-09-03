Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Ses actions sont dangereuses» : Israël accuse Emmanuel Macron de déstabiliser le Proche-Orient

«Macron sape la stabilité de la région avec ses actions», a ajouté Gideon Saar. [Eduardo Munoz/Reuters]
Par CNEWS , avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Israël a réagi à la prise de parole d'Emmanuel Macron, qui a réaffirmé mardi soir son intention de reconnaître un État palestinien à la fin du mois de septembre, à New York.

Une réaction qui ne s’est pas fait attendre. Le chef de la diplomatie israélienne, Gideon Saar, a accusé Emmanuel Macron de «saper la stabilité» du Proche-Orient, dans un message publié sur X, mardi soir. Celui-ci a qualifié les actions du président français de «dangereuses», après sa mise en garde contre toute tentative israélienne d’annexer des territoires en riposte à la reconnaissance de la Palestine.  

«Emmanuel Macron tente d’intervenir de l’extérieur dans un conflit auquel il n’est pas partie, d’une manière complètement déconnectée de la réalité sur le terrain après le 7 octobre», a-t-il affirmé.

«Emmanuel Macron sape la stabilité de la région avec ses actions», a ajouté Gideon Saar, qui estime que les actions du chef de l'Etat «n’apporteront ni la paix ni la sécurité».

Plus tôt dans la soirée, Emmanuel Macron avait affirmé, à travers un post X, qu’«aucune offensive, tentative d’annexion et de déplacement des populations n’enrayera la dynamique» de reconnaissance d’un État palestinien.

Sur le même sujet Reconnaissance de la Palestine : «aucune offensive» ou «tentative d’annexion» n'enrayera le mouvement, souligne Emmanuel Macron Lire

Dans ce même message, Emmanuel Macron a rappelé qu’il co-présidera, le 22 septembre avec le prince saoudien Mohammed ben Salmane, une conférence au siège de l’ONU à New York sur la «solution à deux États». Au cours de celle-ci, Paris doit formaliser, de concert avec plusieurs autres pays comme l’Australie, la Belgique ou encore, le Canada, sa reconnaissance de l’État de Palestine.

Emmanuel MacronIsraëlPalestine

À suivre aussi

Olivier Faure «à la disposition» d'Emmanuel Macron pour discuter d'un nouveau gouvernement : «consternant», estime Jean-Luc Mélenchon
Reconnaissance de la Palestine : «aucune offensive» ou «tentative d’annexion» n'enrayera le mouvement, souligne Emmanuel Macron
Appel à la démission d'Emmanuel Macron : comment un retour aux urnes des Français pourrait-il s'organiser ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités