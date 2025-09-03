«Ses actions sont dangereuses» : Israël accuse Emmanuel Macron de déstabiliser le Proche-Orient

Israël a réagi à la prise de parole d'Emmanuel Macron, qui a réaffirmé mardi soir son intention de reconnaître un État palestinien à la fin du mois de septembre, à New York.

Une réaction qui ne s’est pas fait attendre. Le chef de la diplomatie israélienne, Gideon Saar, a accusé Emmanuel Macron de «saper la stabilité» du Proche-Orient, dans un message publié sur X, mardi soir. Celui-ci a qualifié les actions du président français de «dangereuses», après sa mise en garde contre toute tentative israélienne d’annexer des territoires en riposte à la reconnaissance de la Palestine.

«Emmanuel Macron tente d’intervenir de l’extérieur dans un conflit auquel il n’est pas partie, d’une manière complètement déconnectée de la réalité sur le terrain après le 7 octobre», a-t-il affirmé.

President Macron is very interested in visas to the United States for Palestinian Authority officials. That is what keeps him awake at night. He does not protest against the rampant incitement in the Palestinian education system against Israel and Jews. He also does not object to… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) September 2, 2025

«Emmanuel Macron sape la stabilité de la région avec ses actions», a ajouté Gideon Saar, qui estime que les actions du chef de l'Etat «n’apporteront ni la paix ni la sécurité».

Plus tôt dans la soirée, Emmanuel Macron avait affirmé, à travers un post X, qu’«aucune offensive, tentative d’annexion et de déplacement des populations n’enrayera la dynamique» de reconnaissance d’un État palestinien.

Dans ce même message, Emmanuel Macron a rappelé qu’il co-présidera, le 22 septembre avec le prince saoudien Mohammed ben Salmane, une conférence au siège de l’ONU à New York sur la «solution à deux États». Au cours de celle-ci, Paris doit formaliser, de concert avec plusieurs autres pays comme l’Australie, la Belgique ou encore, le Canada, sa reconnaissance de l’État de Palestine.