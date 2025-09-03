Venezuela : ce que l'on sait de la frappe américaine qui a tué 11 narcotrafiquants

Donald Trump a annoncé le bombardement par les forces américaines d'un bateau parti du Venezuela. Il transportait selon lui de la drogue ainsi que 11 narcotrafiquants, qui ont été tués.

Alors qu'il se trouvait dans les eaux internationales, un bateau qui venait de quitter le Venezuela a été bombardé par les forces militaires américaines. Selon Donald Trump, l'embarcation transportait des «stupéfiants illégaux à destination des Etats-Unis» et la frappe a tué «11 narcoterroristes».

Ces derniers étaient «clairement identifiés du Tren de Aragua», a ajouté le président américain sur son réseau Truth social. Présente dans plusieurs pays, cette organisation criminelle vénézuélienne a été, à l'instar d'autres groupes liés au narcotrafic, désignée comme organisation terroriste par Donald Trump en février.

Le dirigeant américain a accompagné le message annonçant cette frappe d'une vidéo montrant une petite embarcation frappée par une forte explosion. Le ministre vénézuélien de la Communication et de l'Information, Freddy Nanez, a directement critiqué cette séquence, la jugeant créée de toutes pièces.

«Rubio (Marco Rubio, chef de la diplomatie américaine, ndlr) continue de mentir à son président (...) il lui donne maintenant comme "preuve" une vidéo générée par l'intelligence artificielle», il «doit cesser d'encourager la guerre», a-t-il écrit sur Telegram.

La destruction de ce bateau intervient alors que les Etats-Unis ont effectué un déploiement militaire dans les Caraïbes dénoncé par Caracas. Donald Trump accuse Nicolas Maduro de diriger un réseau de trafic de drogue et a installé sept bâtiments de guerre dans la zone, au motif de lutter contre le narcotrafic international.

Le président vénézuélien est directement dans le viseur de Washington puisque les autorités américaines offrent une prime récemment portée à 50 millions de dollars pour tout élément permettant d'aboutir à son arrestation.

Lundi, le principal intéressé avait dénoncé la «menace» de «huit navires» et d'un sous-marin américains qui «visent le Venezuela». Nicolas Maduro a même fait planer la menace d'un débarquement américain et d'une volonté de «changement de régime». Les Etats-Unis n'ont jamais menacé publiquement d'envahir son pays mais le dirigeant s'est dit prêt à la «lutte armée pour la défense du territoire national».