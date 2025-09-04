Affaire Maddie : le parquet allemand s'attend «à de nouvelles agressions sexuelles» avec la libération à venir du principal suspect

Le principal suspect dans la disparition de Madeleine McCann, dite Maddie, doit être libéré a indiqué le procureur en charge de l'enquête, s'inquiétant de la situation.

Une nouvelle tournure dans cette affaire aux nombreux rebondissements. Le procureur allemand Christian Wolters, chargé de l'enquête sur la disparition de la petite Maddie McCann, s'est inquiété de la remise en liberté imminente du principal suspect.

En effet, le magistrat a expliqué que cet individu nommé Christian Brückner restait «foncièrement dangereux», auprès de l'AFP jeudi 4 septembre, abondant en citant les rapports d'expertise psychiatrique.

«De nouvelles agressions sexuelles sont à attendre. Nous devons partir du principe qu'il va récidiver», a-t-il ajouté, alors que la remise en liberté du principal suspect devait être effective d'ici au 17 septembre, lorsqu'il aura purgé sa peine pour un autre crime.

Un personnage sinistre

Les soupçons s'étaient portés envers cet Allemand de 48 ans en avril 2022, par les enquêteurs portugais. Ces derniers avaient été inclus dans les investigations puisque la petite Britannique, âgée de 4 ans au moment des faits, en 2007, n'avait plus donné signe de vie alors qu'elle résidait en vacances à Praia da Luz, dans le sud-ouest du Portugal.

Il y a trois ans, il était déjà incarcéré à Oldenburg, en Allemagne, pour le viol d'une septuagénaire commis en 2005 au Portugal. Les médias allemands, dont Bild, avaient rapporté que Christian Brückner s'était rendu coupable de divers viols et agressions sexuelles sur de jeunes victimes.

Le quadragénaire avait résidé dans l'Algavre, précisément à Praia da Luz et sa région, là où a disparu Maddie, durant plusieurs années.

Pour l'heure, le parquet a demandé à ce que Christian Brückner soit soumis à des mesures de surveillance, comme un bracelet électronique ou une obligation de renseigner son adresse, après sa remise en liberté. La justice devra prochainement se prononcer sur ce point.