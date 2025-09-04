«Aujourd’hui, à 70 ans, on est encore un enfant» : un micro surprend Xi Jinping et Vladimir Poutine discutant d'immortalité et de transplantation d’organes

Un micro laissé ouvert a surpris une étonnante conversation entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, alors que le leader russe était en visite en Chine. Les deux politiciens ont en effet discuté de la possibilité d'atteindre «l'immortalité».

Pour le leader chinois, Xi Jinping et son homologue russe, Vladimir Poutine, le défilé militaire organisé à Pékin a été l’occasion d’échanger. Cependant, un micro laissé ouvert a capté une étrange conversation entre les deux présidents, qui n’avait rien à voir avec de la politique.

«Aujourd’hui, à 70 ans, on est encore un enfant», aurait avancé le leader de l’Empire du Milieu, en mandarin. Un interprète a ensuite traduit ces propos, en russe, à Vladimir Poutine, qui marchait aux côtés de Xi Jinping sur la place Tian'anmen.

«Avec le développement de la biotechnologie, les organes humains peuvent être transplantés continuellement, les gens peuvent rajeunir en vieillissant, et pourraient même devenir immortels», a répondu Vladimir Poutine, selon Reuters.

«Certains prédisent qu’au cours de ce siècle, les humains pourraient vivre jusqu’à 150 ans», a ensuite renchérit Xi Jinping. Kim Jong-un était, selon The Guardian, également présent au cours de cet échange, mais il est impossible de savoir si l'interprète du leader nord-coréen a traduit la discussion des deux hommes.

Le moment a été capté et diffusé sur plusieurs médias, dont la chaine d’État chinoise CCTV, l’AP et Reuters.

Interrogé, Vladimir Poutine a réitéré ses propos ce mercredi, au cours d’une conférence de presse : «Les moyens modernes, au niveau de l'amélioration de la santé comme au niveau médical, et même chirurgicaux liés au remplacement d’organes, permettent à l’humanité d’espérer que la vie active se poursuivra différemment qu’aujourd’hui».

Des recherches scientifiques en Russie

Les deux dirigeants, tous deux âgés de 72 ans, partagent donc un intérêt commun, en plus d’avoir déjà montré leur intention de rester au pouvoir. En effet, Xi Jinping a, en 2018, fait abolir la loi limitant un président à deux mandats. Il a accédé, en 2020, à un troisième quinquennat historique. Vladimir Poutine, lui, est à son cinquième mandat présidentiel, accumulant une vingtaine d'années au pouvoir.

Comme le rapporte le média américain Fox News, Vladimir Poutine aurait ordonné, en 2024, la création d’un institut chargé de lancer des recherches sur le rajeunissement cellulaire, la neuro-technologie et la régénération des organes. Sa fille aînée, Marina Vorontsova, y travaille d’ailleurs.

Mais, ces paroles ont-elles un quelconque fondement scientifique ? Les transplantations d’organes restent aujourd’hui des opérations complexes, et peuvent entraîner des rejets et autres complications. Actuellement, aucune étude ne soutient l’idée, qui reste donc une hypothèse futuriste.