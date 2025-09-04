Toute l’actu en direct 24h/24
Déraillement d'un funiculaire à Lisbonne : cinq Portugais, deux Coréens, un Suisse... Ce que l'on sait des morts déjà identifiés

Les autorités portugaises ont annoncé ce jeudi que plusieurs victimes étaient de nationalité étrangère. [© PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Parmi les 16 personnes tuées dans le déraillement du funiculaire à Lisbonne mercredi, cinq victimes ont été identifiées comme étrangères. D'autres nationalités figurent également parmi les victimes, selon les autorités portugaises.

Au lendemain du déraillement mortel d’un funiculaire à Lisbonne, les autorités portugaises ont annoncé ce jeudi que plusieurs victimes étaient de nationalité étrangère.

Outre Cinq Portugais, deux Coréens et un Suisse figurent parmi les personnes tuées dans l'accident de funiculaire, a annoncé jeudi le parquet général de la République. Deux Canadiens, un Américain, un Allemand et un Ukrainien feraient également partie des 16 victimes.

«Un haut degré de probabilité»

L’information a été confirmée par la police judiciaire, qui affirme avoir pu établir leur nationalité avec un «haut degré de probabilité».

Selon Luis Neves, directeur de la police judiciaire, ces identifications s’appuient sur plusieurs éléments : les documents retrouvés sur les corps, les communications téléphoniques émises jusqu’au moment de l’accident, ou encore des signalements émanant de proches n’ayant plus de nouvelles.

L’enquête se poursuit pour déterminer les causes précises du déraillement, survenu en pleine journée, et dont les circonstances restent encore floues. 

Les autres victimes sont en cours d'identification.

