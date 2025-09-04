Déraillement d'un funiculaire à Lisbonne : voici les 5 plus grandes catastrophes de téléphériques des années 2000

Ce mercredi 3 septembre, le funiculaire «Gloria», à Lisbonne (Portugal) a déraillé, provoquant la mort d'au moins 17 personnes, selon un bilan toujours provisoire au lendemain du drame. Une catastrophe qui n'est pas sans en rappeler plusieurs autres, ces dernières années. Voici les pires accidents de téléphériques des années 2000.

Lisbonne endeuillée et tout un pays sous le choc. Au Portugal, le célèbre funiculaire «Gloria» a déraillé ce mercredi 3 septembre.

Si le bilan est particulièrement lourd, avec au moins 17 décès à déplorer jeudi 4 septembre, il reste cependant loin de l'accident de télécabine le plus meurtrier de ces dernières années.

Funiculaire de Kaprun en 2000 (Autriche) : 155 morts

L'Autriche et ses 1.100 installations de téléphériques est réputé comme l'un des pays les plus sûrs en la matière. Pourtant, en novembre 2000, c'est bien à Kaprun, dans les Alpes autrichiennes, qu'a eu lieu le pire accident de funiculaire de ces vingt-cinq dernières années.

#CeJourLa 2000 : un incendie se déclare dans le funiculaire de Kaprun, causant le décès de 155 personnes. pic.twitter.com/iG0zAqY1AA — Ce Jour-là 🤖 (@LeMemeJour) November 11, 2021

Un immense incendie des cabines s'était déclaré dans un tunnel, piégeant des centaines de passagers. Au total, on a dénombré 155 morts. C'est la plus grande catastrophe liée à des télécabines à ce jour.

Funiculaire de Lisbonne en 2025 (Portugal) : 17 morts

Preuve que l'accident lisboète est historique, le bilan provisoire de la catastrophe le place deuxième des accidents les plus meurtriers des années 2000. Au lendemain du drame, jeudi 4 septembre 2025, on dénombrait au moins 17 morts et 21 blessés, dont 11 étrangers.

O elevador da Glória descarrilou na tarde desta quarta-feira, devido a uma quebra no cabo de segurança.



Leia mais: https://t.co/ft0ym5QF3Xpic.twitter.com/PWY2tQqtUb — Público (@Publico) September 3, 2025

Dans ce contexte, le Portugal observait une journée de deuil national. La justice a annoncé l'ouverture d'une enquête. Les causes n'étaient pas encore connues dans l'immédiat.

Funiculaire de Stresa en 2021 (Italie) : 14 morts

En 2021, la chute d'une cabine de téléphérique, probablement dû à la rupture d'un câble sur la partie la plus haute du parcours, a fait 14 morts.

🔴 #Verbania#23maggio, incidente funivia Stresa-Alpino-Mottarone: concluso il lavoro dei 30 #vigilidelfuoco impegnati per l'ispezione della cabina precipitata e per il recupero dei corpi privi di vita delle 13 vittime [20:30 #23maggio] pic.twitter.com/WLbjMVtae8 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 23, 2021

L'accident a eu lieu à Stresa, dans le Piémont, sur les rives du lac Majeur, dans le nord de l'Italie. La cabine transportait 15 personnes. Un enfant de 5 ans s'en était sorti, mais avec des blessures graves à la suite de l'accident.

Funiculaire de Sölden en 2005 (Autriche) : 9 morts

A Sölden, en Autriche, a eu lieu en 2005 un accident de télécabine des plus rarissimes.

Un hélicoptère convoyant des matériaux de construction survolait le téléphérique autrichien avait laissé échapper un bloc de béton d'un poids de 750 kg.

Il est tombé d'une hauteur de 300 mètres sur une télécabine, provoquant la mort de 9 personnes et de multiples blessés graves.

Funiculaire de Gulmarg en 2017 (Inde) : 7 morts

En 2017, un accident de funiculaire en Inde a fait 7 morts. Le drame a été provoqué par un violent coup de vent, qui a arraché une branche, elle-même percutant et déséquilibrant une cabine pleine de passagers.

Gulmarg Gondola accident: Tragedy hits Delhi family of four holidaying in Kashmir https://t.co/gdkshudFPfpic.twitter.com/KLlwIyDXbg — Hindustan Times (@htTweets) June 25, 2017

Même si cette dernière, maintenue par les câbles, ne s'est pas écrasée, 7 personnes ont été précipités dans le vide mortellement, dont un guide, un couple de touristes et leurs deux enfants.

Ce funiculaire de Gulmarg est au centre de l'unique station de ski de la région et est l'un des plus hauts du monde, transportant en toutes saisons des passagers jusqu'à 4.100 mètres d'altitude pour admirer les sommets enneigés de l'Himalaya.