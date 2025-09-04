Donald Trump demande à l’Europe de faire pression sur la Chine pour son soutien à la Russie

Donald Trump a appelé jeudi les dirigeants européens à accentuer la pression économique sur la Chine, en raison de son soutien présumé à l’effort de guerre russe. Le président américain a également exhorté l’Europe à cesser tout achat de pétrole russe, lors d’un échange avec des alliés de l’Ukraine réunis à Paris.

Donald Trump a demandé jeudi aux dirigeants européens de «faire pression sur le plan économique sur la Chine», pour son soutien à la Russie, selon un haut responsable de la Maison Blanche.

Au cours de l'entretien avec les dirigeants alliés de l'Ukraine réunis à Paris, le président américain a aussi dit que «l'Europe devait cesser d'acheter du pétrole russe», a indiqué cette même source à l'AFP, sous couvert d'anonymat.

Volodymyr Zelensky, qui a lui aussi participé à cet échange, avait déjà souligné que Donald Trump était «très mécontent» des achats de pétrole russe par l'Union européenne, en citant la Slovaquie et la Hongrie.

De nouvelles sanctions contre la russie

Le président ukrainien a dit avoir également évoqué avec son homologue américain l'adoption de nouvelles sanctions contre la Russie et la protection du ciel ukrainien contre les attaques russes.

Donald Trump, dont les tentatives de médiation entre l'Ukraine et la Russie n'ont rien donné, entretient jusqu'ici le mystère autour de ses prochaines décisions. Washington a déjà décidé des sanctions secondaires contre l'Inde à cause de ses achats de pétrole russe.

Mais le président américain n'a jusqu'ici pas pris de mesure semblable à l'encontre de la Chine, qui en importe elle aussi de grandes quantités, et avec laquelle les Etats-Unis mènent des négociations commerciales. Le républicain de 79 ans a toutefois haussé le ton contre Pékin récemment.

Il a ainsi accusé mardi son homologue chinois Xi Jinping de «conspirer» avec les dirigeants russe et nord-coréen Vladimir Poutine et Kim Jong-un, reçus avec tous les honneurs en Chine à l'occasion d'une immense parade militaire commémorant la fin de la Seconde Guerre mondiale.