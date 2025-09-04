«Elle devait se produire une fois tous les 500 ans, mais sa probabilité a été multipliée par 40» : pourquoi les vagues de chaleur extrême vont se répéter plus souvent

Selon un rapport publié ce jeudi par le réseau scientifique international World Weather Attribution, les épisodes de chaleur intense, comme ceux connus par l'Espagne et le Portugal cet été, vont être de plus en plus fréquents en raison du changement climatique causé par l'Homme.

Des conclusions alarmantes. En août dernier, la péninsule ibérique a été frappée par une canicule sans précédent : pendant 16 jours, des températures inhabituellement élevées ont dépassé les 40°C dans plusieurs régions portugaises et espagnoles. Cette vague de chaleur a d'ailleurs été «la plus intense jamais enregistrée» par l'agence météorologique AEMET.

📈🧵La reciente ola de calor ha sido la más intensa desde que hay registros en España.



→ Con datos provisionales, tuvo una anomalía de 4.6 °C y supera a la de julio de 2022, la más intensa hasta ahora con 4.5 °C de anomalía. pic.twitter.com/shnuYAEThU — AEMET (@AEMET_Esp) August 24, 2025

Et cette atmosphère surchauffée y a favorisé l'apparition et la propagation des feux de forêt. En Espagne, plus de 380.000 hectares ont brûlé depuis le début de l'année, un record selon le Système européen d'information sur les incendies de forêt (EFFIS), qui collecte ces données depuis 2006, tandis qu'un peu plus de 280.000 hectares sont partis en fumée au Portugal.

Les activités humaines principales responsables

Une étude publiée ce lundi par le réseau scientifique international World Weather Attribution (WWA), l'avenir n'incite pas à l'optimisme. En cause, le réchauffement climatique, principalement causé par la combustion de carburants fossiles et les activités humaines.

«Des conditions météorologiques aussi propices aux incendies ne se seraient produites qu'une fois tous les 500 ans, au lieu d'une fois tous les 15 ans comme c'est le cas aujourd'hui», a déclaré Theo Keeping, chercheur à l'Imperial College de Londres.

Ces périodes de forte chaleur assèchent rapidement la végétation et sont susceptibles de déclencher des incendies intenses qui «peuvent générer leur propre vent, entraînant une augmentation de la longueur des flammes, des explosions et l'allumage de dizaines de feux à proximité à partir de braises volantes», a-t-il ajouté.

Des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes

Autre facteur ayant aggravé l'impact du réchauffement climatique : l'exode rural, qui a laissé de vastes zones de terres moins bien exploitées qu'auparavant, selon Maja Vahlberg, conseillère au Centre pour le climat de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

«Le déclin de l'agriculture et du pâturage traditionnels réduit le contrôle naturel de la végétation. Les terres qui étaient autrefois habitées et exploitées sont donc devenues plus inflammables», a-t-elle ajouté.

L'organisme espagnol AEMET, qui tient des registres depuis 1975, a enregistré 77 vagues de chaleur dans le pays, dont six dépassants de quatre degrés ou plus la moyenne. Cinq d'entre elles ont eu lieu depuis 2019, illustrant une accélération de la fréquence des canicules.