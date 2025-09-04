Vingt-six pays, essentiellement européens, se sont "engagés" à participer à une "force de réassurance" dans le cadre d'un futur cessez-le-feu russo-ukrainien, en déployant des troupes en Ukraine ou en étant "présents sur le sol, en mer ou dans les airs", a annoncé jeudi Emmanuel Macron.
"Cette force n'a pas pour volonté ou pour objectif de mener quelque guerre contre la Russie", a dit le président français devant la presse à Paris à l'issue d'un sommet de cette "coalition des volontaires".
Depuis le palais de l'Élysée aux côtés de Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron a annoncé que «26 pays ont confirmé leur volonté de mettre des troupes sur le terrain ukrainien» pour dissuader la Russie d'une nouvelle agression pic.twitter.com/AIId6wEeEO
— CNEWS (@CNEWS) September 4, 2025
Emmanuel Macron a aussi dit que les Européens prendraient de nouvelles sanctions "en lien avec les Etats-Unis" si Moscou continue de refuser la paix.
Alors que les dirigeants de la "Coalition des Volontaires", pays soutenant militairement l'Ukraine, sont réunis ce jeudi 4 septembre à Paris pour obtenir des garanties de sécurité à Kiev, Emmanuel Macron s'est exprimé : «C'est la Russie seule qui a choisi la guerre» pic.twitter.com/zEZySt2sfs
— CNEWS (@CNEWS) September 4, 2025
L'entretien en visioconférence entre le président américain Donald Trump, son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et les principaux dirigeants européens, qui appellent Washington à augmenter la pression sur la Russie, a débuté jeudi peu après 14H00 (12H00 GMT), a indiqué l'Elysée.
Les dirigeants de la "Coalition des Volontaires" - une trentaine de pays, essentiellement européens, qui soutiennent militairement l'Ukraine - se sont au préalable réunis pour finaliser des garanties de sécurité pour Kiev.
Volodymyr Zelensky s'est aussi entretenu à la mi-journée avec l'émissaire spécial du président américain Steve Witkoff en marge de la réunion à Paris
Il n'appartient pas à la Russie de "décider" si les Occidentaux peuvent ou non envoyer des troupes en Ukraine, a affirmé jeudi le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte.
"Pourquoi nous intéressons-nous à ce que pense la Russie au sujet des troupes en Ukraine ? (...) Ce n'est pas à eux de décider", a-t-il affirmé lors d'une conférence sur la sécurité à Prague.
L'Allemagne va présenter jeudi ses propositions concrètes pour participer à garantir la sécurité de l'Ukraine, en renforçant la défense antiaérienne et les capacités aériennes offensives ukrainiennes.
Si Berlin est "prêt à offrir" ces garanties de sécurité, elles sont soumises à "trois conditions préalables", a indiqué à l'AFP une source gouvernementale allemande avant une réunion à Paris des soutiens européens de Kiev.
Ces conditions sont "la participation des États-Unis aux garanties de sécurité", le fait que "la Russie engage des négociations", ainsi qu'un "consensus au sein du gouvernement (allemand) et une approbation du Bundestag" (parlement allemand), a détaillé la même source.
Pour soutenir la défense antiaérienne ukrainienne, Berlin veut contribuer à une augmentation du nombre d'armes et de leur efficacité de 20% par an, selon des informations du magazine Der Spiegel, confirmées par l'AFP auprès de la même source.
La Russie a dénoncé jeudi comme des "garanties de danger pour le continent européen" les assurances demandées par Kiev dans le cadre d'un règlement du conflit en Ukraine.
La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a répété que la Russie jugeait "absolument inacceptables" les garanties de sécurité demandées par le président Volodymyr Zelensky et qui doivent être discutées lors d'une réunion de la "Coalition des volontaires" jeudi.
"Ce ne sont pas des garanties de sécurité pour l'Ukraine, ce sont des garanties de danger pour le continent européen", a-t-elle martelé devant des journalistes lors d'une conférence économique à Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe.
La Russie a averti jeudi qu'elle refusait de discuter d'une quelconque "intervention étrangère" en Ukraine, "qu'elle qu'en soit la forme", alors que certains Européens se sont dits prêts à déployer des troupes dans le cadre d'un règlement du conflit.
"La Russie n'a pas l'intention de discuter d'une intervention étrangère en Ukraine, qui serait fondamentalement inacceptable et saperait toute forme de sécurité, sous quelque forme ou format que ce soit", a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova devant des journalistes à Vladivostok, dans l'Extrême orient russe, avant une réunion de la "coalition des volontaires" réunissant les alliés, surtout européens, de Kiev.
Les soutiens européens de l'Ukraine se réunissent jeudi pour tester l'engagement des Etats-Unis pour la sécurité future de l'Ukraine, alors que les efforts de paix de Donald Trump patinent et que Vladimir Poutine, fort de ses soutiens internationaux, paraît plus inflexible que jamais.
Le président français Emmanuel Macron copréside à 10h30 (08H30 GMT) à l'Elysée une réunion de la "Coalition des volontaires", qui rassemble les principaux soutiens militaires de Kiev - une trentaine de pays, essentiellement européens - en présence de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.
Les Européens sont "prêts" à "apporter les garanties de sécurité à l'Ukraine et aux Ukrainiens, le jour où une paix est signée", à l'issue d'un long travail préparatoire qui est "achevé", a annoncé mercredi Emmanuel Macron en recevant à Paris le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
"L'Europe est au rendez-vous, pour la première fois avec ce niveau d'engagement et d'intensité", a déclaré le président français devant la presse au palais de l'Elysée.
"La question maintenant, c'est de savoir la sincérité de la Russie et de ses engagements successifs lorsqu'elle a proposé la paix aux États-Unis d'Amérique", a-t-il ajouté à la veille d'un sommet de la "coalition des volontaires" prêts à fournir ces garanties, et d'un échange téléphonique avec Donald Trump.