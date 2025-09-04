26 pays se sont engagés à être présents "sur le sol, en mer ou dans les airs"

Vingt-six pays, essentiellement européens, se sont "engagés" à participer à une "force de réassurance" dans le cadre d'un futur cessez-le-feu russo-ukrainien, en déployant des troupes en Ukraine ou en étant "présents sur le sol, en mer ou dans les airs", a annoncé jeudi Emmanuel Macron.

"Cette force n'a pas pour volonté ou pour objectif de mener quelque guerre contre la Russie", a dit le président français devant la presse à Paris à l'issue d'un sommet de cette "coalition des volontaires".