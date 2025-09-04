Moscou qualifie les garanties de sécurité voulues par Kiev de "garanties de danger" pour l'Europe

La Russie a dénoncé jeudi comme des "garanties de danger pour le continent européen" les assurances demandées par Kiev dans le cadre d'un règlement du conflit en Ukraine.

La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a répété que la Russie jugeait "absolument inacceptables" les garanties de sécurité demandées par le président Volodymyr Zelensky et qui doivent être discutées lors d'une réunion de la "Coalition des volontaires" jeudi.

"Ce ne sont pas des garanties de sécurité pour l'Ukraine, ce sont des garanties de danger pour le continent européen", a-t-elle martelé devant des journalistes lors d'une conférence économique à Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe.