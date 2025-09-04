Toute l’actu en direct 24h/24
En directGuerre en Ukraine : l’Europe est prête à assurer «une paix robuste et durable pour Kiev», assure Emmanuel Macron

[REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Les soutiens européens de l'Ukraine se réunissent ce jeudi à Paris alors que les efforts de paix de Donald Trump patinent et que Vladimir Poutine, fort de ses soutiens internationaux, paraît plus inflexible que jamais. Suivez notre direct.
Moscou qualifie les garanties de sécurité voulues par Kiev de "garanties de danger" pour l'Europe

La Russie a dénoncé jeudi comme des "garanties de danger pour le continent européen" les assurances demandées par Kiev dans le cadre d'un règlement du conflit en Ukraine.

La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a répété que la Russie jugeait "absolument inacceptables" les garanties de sécurité demandées par le président Volodymyr Zelensky et qui doivent être discutées lors d'une réunion de la "Coalition des volontaires" jeudi. 

"Ce ne sont pas des garanties de sécurité pour l'Ukraine, ce sont des garanties de danger pour le continent européen", a-t-elle martelé devant des journalistes lors d'une conférence économique à Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe.

La Russie refuse de discuter d'une "intervention étrangère" sous aucune forme

La Russie a averti jeudi qu'elle refusait de discuter d'une quelconque "intervention étrangère" en Ukraine, "qu'elle qu'en soit la forme", alors que certains Européens se sont dits prêts à déployer des troupes dans le cadre d'un règlement du conflit. 

"La Russie n'a pas l'intention de discuter d'une intervention étrangère en Ukraine, qui serait fondamentalement inacceptable et saperait toute forme de sécurité, sous quelque forme ou format que ce soit", a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova devant des journalistes à Vladivostok, dans l'Extrême orient russe, avant une réunion de la "coalition des volontaires" réunissant les alliés, surtout européens, de Kiev.

«Prêts» sur les garanties de sécurité, les Européens vont tester les engagements de Donald Trump

Les soutiens européens de l'Ukraine se réunissent jeudi pour tester l'engagement des Etats-Unis pour la sécurité future de l'Ukraine, alors que les efforts de paix de Donald Trump patinent et que Vladimir Poutine, fort de ses soutiens internationaux, paraît plus inflexible que jamais.

Le président français Emmanuel Macron copréside à 10h30 (08H30 GMT) à l'Elysée une réunion de la "Coalition des volontaires", qui rassemble les principaux soutiens militaires de Kiev - une trentaine de pays, essentiellement européens - en présence de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

Les Européens sont "prêts" à "apporter les garanties de sécurité à l'Ukraine", dit Macron avec Zelensky

Les Européens sont "prêts" à "apporter les garanties de sécurité à l'Ukraine et aux Ukrainiens, le jour où une paix est signée", à l'issue d'un long travail préparatoire qui est "achevé", a annoncé mercredi Emmanuel Macron en recevant à Paris le président ukrainien Volodymyr Zelensky. 

"L'Europe est au rendez-vous, pour la première fois avec ce niveau d'engagement et d'intensité", a déclaré le président français devant la presse au palais de l'Elysée. 

"La question maintenant, c'est de savoir la sincérité de la Russie et de ses engagements successifs lorsqu'elle a proposé la paix aux États-Unis d'Amérique", a-t-il ajouté à la veille d'un sommet de la "coalition des volontaires" prêts à fournir ces garanties, et d'un échange téléphonique avec Donald Trump.

